Giải ngân vốn đầu tư công: Thiếu đồng bộ giữa các đơn vị cấp tỉnh

(GLO)- Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang bộc lộ sự thiếu đồng bộ và có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các đơn vị cấp tỉnh. Thực trạng này tạo ra áp lực lên mục tiêu hoàn thành kế hoạch chung về giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Giải ngân vốn không đồng đều giữa các đơn vị

Theo Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND tỉnh giao cho 18 đơn vị cấp tỉnh là hơn 8.960 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, kết quả giải ngân có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị.

Tiến độ thi công và giải ngân vốn Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân do Ban quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư đạt yêu cầu của UBND tỉnh. Ảnh: T.SỸ

Tính đến ngày 30-4, có 12/18 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vốn cao hơn mức bình quân của tỉnh (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh đạt 16,07% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao).

Đáng chú ý, nhiều đơn vị được tỉnh giao kế hoạch vốn lớn, như: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (hơn 894 tỷ đồng); Ban Quản lý (BQL) các dự án NN&PTNT (hơn 1.081 tỷ đồng); BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (hơn 2.774 tỷ đồng); BQL các dự án giao thông và dân dụng tỉnh (hơn 3.348 tỷ đồng), đều có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Riêng BQL các dự án giao thông và dân dụng tỉnh thực hiện 36 dự án quy mô lớn ở nhiều địa phương và đã giải ngân đạt 42,3% tổng vốn được tỉnh bố trí.

Chia sẻ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc BQL các dự án giao thông và dân dụng tỉnh, cho biết, BQL đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình, đôn đốc nhà thầu triển khai ngay từ đầu năm và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, đơn vị lấy tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình làm thước đo năng lực nhà thầu; tăng cường kiểm tra, xác định khối lượng hoàn thành để thanh quyết toán, góp phần đảm bảo tỷ lệ giải ngân và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngược lại, dù được tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công không lớn, song tỷ lệ giải ngân của 6 đơn vị còn lại rất thấp. Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường (được giao 15 tỷ đồng) và Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (được giao 16 tỷ đồng) vẫn chưa giải ngân được nguồn vốn nào.

Lý giải việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Xuân Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn - cho rằng: Nhà trường được bố trí nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa căng tin, song tiến độ công trình chưa đảm bảo; đồng thời nhà thầu chậm lập hồ sơ khối lượng hoàn thành nên chưa thể giải ngân vốn. Hiện trường đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xác định khối lượng công việc hoàn thành để làm cơ sở giải ngân.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho hay, nguyên nhân khách quan là nguồn vốn 15 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đến nay vẫn chưa được tỉnh bố trí cho đơn vị.

Đến ngày 30-6 phải đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn được giao

Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi đầu tư; việc giải ngân vốn tốt sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Vì vậy, tại Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026, tổ chức ngày 6-5, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, đảm bảo đến ngày 30-6-2026 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn được giao.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. Ảnh: T.SỸ

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, từng quý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Đồng thời, đẩy mạnh thu ngân sách, trong đó có việc thu tiền sử dụng đất, nhằm đảm bảo nguồn chi cho đầu tư.

Theo ông Trần Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng với việc đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách để chi cho đầu tư.