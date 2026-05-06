Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Gia Lai có buổi làm việc nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp (DN) đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Nhiều đề xuất, kiến nghị

Đầu năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu 7 khu công nghiệp (KCN) còn dư địa thu hút đầu tư gồm: Nhơn Hội (khu A), Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Nam Pleiku, Bình Nghi, Phù Mỹ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng.

UBND tỉnh cũng đã giao chỉ tiêu cho 7 KCN nói trên thu hút 57 dự án, với tổng vốn đầu tư tối thiểu 31.500 tỷ đồng. Tuy vậy, tiến độ đầu tư hạ tầng và việc thu hút đầu tư vào KCN chưa đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Quý I-2026, mới chỉ có KCN Nam Pleiku thu hút được 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.820 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi san ủi mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Nghi. Ảnh: T.Sỹ

Báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào KCN Bình Nghi, ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi - cho biết: Công ty đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương bồi thường cho các hộ dân có diện tích đất nằm trong phạm vi dự án. Có mặt bằng đến đâu, chúng tôi đầu tư xây dựng hạ tầng đến đó.

Tuy vậy, so với trước đây, hệ số giá đất bồi thường hiện nay tăng cao đã tác động đến tâm lý của những hộ đã nhận và chuẩn bị nhận tiền bồi thường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, GPMB và xây dựng hạ tầng KCN.

Nhiều chủ đầu tư khác cũng cho rằng, hệ số giá đất tăng cao đã đội chi phí đầu tư lên cao, gây khó khăn cho DN; đồng thời đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm hệ số giá đất xuống, giúp DN sớm thực hiện công tác bồi thường. Chủ đầu tư còn kiến nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất cho DN đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa (chủ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Nhơn Hòa) kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy giấy Tissue Việt Nam Xanh của Công ty CP Vạn Lợi tại lô đất E6.2 và E7.2 trong KCN Nhơn Hòa.

Theo ông Dũng, DN đăng ký đầu tư thực hiện dự án theo mô hình xanh, phát triển bền vững và cam kết đầu tư công nghệ đạt tiêu chuẩn châu Âu. Hơn nữa, hệ thống xử lý nước thải tại KCN Nhơn Hòa đảm bảo phục vụ sản xuất trong KCN.

Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh cho rằng: Việc đề xuất thực hiện dự án tại các vị trí nói trên là không phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng đã được phê duyệt; ngành sản xuất giấy có nguy cơ tác động xấu đến môi trường nên BQL không thống nhất dự án của DN.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các chủ đầu tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển các KCN nhằm thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng 2 con số trong năm nay và luôn chia sẻ, hỗ trợ khi DN gặp khó khăn.

Nhưng các DN cũng phải thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã làm thì phải làm đến cùng. Từ đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với BQL KKT tỉnh và chính quyền các địa phương tổ chức bồi thường, GPMB và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các KCN.

Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: T.SỸ

Người đứng đầu chính quyền tỉnh lưu ý cần đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý vấn đề môi trường trong KCN, hướng tới xây dựng KCN sinh thái, KCN xanh. Các chủ đầu tư chủ động mời nhà đầu tư thứ cấp làm việc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các dự án mới.

Riêng đối với Dự án nhà máy giấy Tissue Việt Nam Xanh của Công ty CP Vạn Lợi tại KCN Nhơn Hòa, chủ đầu tư KCN Nhơn Hòa và BQL KKT tỉnh yêu cầu DN chứng minh được công nghệ xử lý môi trường, báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Từ sự việc này, lãnh đạo tỉnh lưu ý BQL KKT tỉnh phải linh hoạt trong đánh giá thẩm định các dự án theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi họ đáp ứng đủ điều kiện. “Mời DN đầu tư thì mình phải cùng DN giải quyết những vấn đề có liên quan, không đồng ý cho DN đầu tư đồng nghĩa với việc đóng sập cơ hội đầu tư của DN. Các sở, ngành, địa phương cũng phải xem DN là khách hàng quan trọng, từ đó đồng hành, hỗ trợ hết mình cho DN”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

Về các kiến nghị của DN, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Tỉnh sớm điều chỉnh hệ số giá đất và chi phí bồi thường phù hợp hơn. Đồng thời, xem các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN như một dự án đầu tư phát triển KT-XH, tỉnh sẽ áp dụng đơn giá vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng KCN như các dự án đầu tư công.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ tính toán phương án cho các chủ đầu tư lấy đất từ các mỏ đất đã được quy hoạch tại địa phương, nhằm giúp DN chủ động vật liệu, giảm chi phí đầu vào.