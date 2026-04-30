Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Giá cả thị trường Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai phấn đấu chi trả không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tiết kiệm nguồn lực; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 4-2026, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới đạt khoảng 61%, còn thấp so với mục tiêu năm 2026 (74% theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam và 86% tại khu vực đô thị theo chỉ tiêu của UBND tỉnh).

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người thụ hưởng, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Lưu ý việc chi trả không dùng tiền mặt phải theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi nhất cho các đối tượng, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế từng vùng địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2026, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%.

Đồng thời, tổ chức đợt cao điểm từ tháng 5 đến hết tháng 7-2026, với các nội dung: quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động về chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt; vận động nhân dân trên địa bàn, phấn đấu 100% thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt chuyển sang nhận qua tài khoản. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Bưu điện tỉnh phối hợp cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đạt trên 86% vào cuối năm 2026. Tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận các điểm chi trả để hỗ trợ mở tài khoản.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 11 tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng mở tài khoản; đề xuất chính sách miễn, giảm phí phù hợp. Phối hợp tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển mạng lưới ATM, bảo đảm an toàn giao dịch. Hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND cấp xã tăng cường phối hợp triển khai chi trả không dùng tiền mặt gắn với làm sạch dữ liệu dân cư. Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Công an cấp xã làm nòng cốt. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Cơ quan Thuế tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử. Ảnh: Tiến Sỹ

Gia Lai: Công khai đường dây nóng của 11 thuế cơ sở

Kinh tế

(GLO)- Sáng 12-3, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay: Số điện thoại đường dây nóng của 11 thuế cơ sở được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh để tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân.

