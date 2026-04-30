Gia Lai phấn đấu chi trả không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tiết kiệm nguồn lực; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 4-2026, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới đạt khoảng 61%, còn thấp so với mục tiêu năm 2026 (74% theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam và 86% tại khu vực đô thị theo chỉ tiêu của UBND tỉnh).

Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người thụ hưởng, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Lưu ý việc chi trả không dùng tiền mặt phải theo nguyên tắc đảm bảo thuận lợi nhất cho các đối tượng, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế từng vùng địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2026, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%.

Đồng thời, tổ chức đợt cao điểm từ tháng 5 đến hết tháng 7-2026, với các nội dung: quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động về chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt; vận động nhân dân trên địa bàn, phấn đấu 100% thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt chuyển sang nhận qua tài khoản. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Bưu điện tỉnh phối hợp cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đạt trên 86% vào cuối năm 2026. Tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận các điểm chi trả để hỗ trợ mở tài khoản.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 11 tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng mở tài khoản; đề xuất chính sách miễn, giảm phí phù hợp. Phối hợp tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển mạng lưới ATM, bảo đảm an toàn giao dịch. Hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND cấp xã tăng cường phối hợp triển khai chi trả không dùng tiền mặt gắn với làm sạch dữ liệu dân cư. Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Công an cấp xã làm nòng cốt. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06.