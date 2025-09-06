Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Vietcombank Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-9, tại phường Pleiku, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank Gia Lai) đã ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt với Bệnh viện Quân y 211.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR động và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Bệnh viện Quân y 211.

dsc-9235.jpg
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Sơn Ca

Giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, rút ngắn quy trình khám-chữa bệnh; tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới bệnh viện thông minh.

Đến nay, Vietcombank Gia Lai đã ký kết thỏa thuận cung ứng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Vietcombank Gia Lai đã trao tặng 2 ki ốt tiếp đón tự động cho Bệnh viện Quân y 211.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Kinh tế

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Net Zero

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Tài chính

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

null