Vietcombank Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

(GLO)- Chiều 5-9, tại phường Pleiku, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank Gia Lai) đã ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt với Bệnh viện Quân y 211.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR động và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Bệnh viện Quân y 211.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Sơn Ca

Giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, rút ngắn quy trình khám-chữa bệnh; tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới bệnh viện thông minh.

Đến nay, Vietcombank Gia Lai đã ký kết thỏa thuận cung ứng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Vietcombank Gia Lai đã trao tặng 2 ki ốt tiếp đón tự động cho Bệnh viện Quân y 211.