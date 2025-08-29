Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Tổng trị giá khoản tài trợ hơn 581 triệu đồng. Đây là những hạng mục thiết thực, giúp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ triển khai bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mang lại sự thuận lợi cho bệnh nhân.

Bà Võ Thị Thu Thảo - Phó Giám đốc Vietinbank Chi nhánh KCN Phú Tài trao bảng tượng trưng tài trợ cho ThS. Nguyễn Đăng Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ, ngành Ngân hàng và Y tế đã có những bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hoạt động tài trợ lần này thể hiện trách nhiệm xã hội của VietinBank, chung tay cùng ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm Kiosk Y tế thông minh tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan và trực tiếp trải nghiệm Kiosk Y tế thông minh. Tại đây, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thao tác đăng ký khám bệnh, in phiếu khám tự động và thanh toán viện phí bằng mã QR, giúp đại biểu cảm nhận rõ hơn những tiện ích của hệ thống.