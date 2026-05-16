Tín dụng chính sách mở cơ hội tái hòa nhập sau cai nghiện

(GLO)- Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, được kỳ vọng tạo thêm “điểm tựa” để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Nguyễn Triều Quang-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, về những điểm mới của chính sách và công tác triển khai tại địa phương.

*Thưa ông, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có ý nghĩa như thế nào đối với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng?

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh NGUYỄN TRIỀU QUANG. Ảnh: D.Đ - Có thể khẳng định, đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc không để người sau cai nghiện bị bỏ lại phía sau. Theo Quyết định này, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên, đã hoàn thành cai nghiện hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách. Chính sách tập trung hỗ trợ 2 nhóm nhu cầu chính, gồm vay học nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng để nâng cao kỹ năng lao động; vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm để ổn định thu nhập. Mức vay khá linh hoạt, trong đó hỗ trợ học nghề tối đa 4 triệu đồng/tháng; vay sản xuất, kinh doanh tối đa 200 triệu đồng/người. Đối với DN, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, mức vay tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là thủ tục vay được đơn giản hóa, nhiều trường hợp không phải bảo đảm bằng tài sản; lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Đây là những điều chỉnh sát thực tiễn, tháo gỡ đúng khó khăn lâu nay là thiếu vốn và khó tiếp cận tín dụng.

​

*Theo ông, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nào trong việc tiếp cận vốn vay đối với người sau cai nghiện so với trước đây?

- Đây là chính sách tín dụng chuyên biệt đầu tiên dành riêng cho người sau cai nghiện ma túy. Trước đây, nhóm đối tượng này chủ yếu tiếp cận các chương trình tín dụng chung khi đáp ứng điều kiện thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc các chương trình hỗ trợ việc làm nên phạm vi thụ hưởng còn hạn chế. Điểm mới nổi bật là chính sách đã xác định rõ đối tượng, cơ chế và mục tiêu hỗ trợ riêng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách trực tiếp hơn. Đồng thời, chính sách cũng khuyến khích DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, tạo thêm cơ hội việc làm thực tế thay vì chỉ hỗ trợ vốn đơn thuần. Thực tế, mô hình tương tự đã được triển khai hiệu quả đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Đến nay, tổng dư nợ chương trình tại tỉnh đạt hơn 57 tỷ đồng, với 677 hộ vay vốn. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Từ kết quả đó, việc mở rộng sang nhóm người sau cai nghiện là bước đi tiếp theo, thể hiện rõ tính nhân văn và bao trùm của hệ thống tín dụng chính sách.

*Để Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg phát huy hiệu quả trong thực tế, thời gian tới Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai những giải pháp gì nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận vốn vay thuận lợi, sử dụng vốn hiệu quả và ổn định cuộc sống, thưa ông?

- Ngay từ đầu, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, lực lượng CA địa phương và chính quyền cơ sở triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg; đồng thời tăng cường tuyên truyền tại 2 cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các phòng giao dịch trong tỉnh đã tổ chức giải ngân 750 triệu đồng cho 5 hộ có nhu cầu vay vốn. Thời gian tới, việc hỗ trợ tiếp cận vốn sẽ gắn với tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm nhằm giúp đồng vốn phát huy hiệu quả thực chất, tránh tình trạng vay vốn nhưng thiếu phương án sinh kế. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, điều kiện và thủ tục vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương đồng hành cùng người vay trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Gia Lai phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sáng 12-5. Ảnh: Nguyễn Chơn

*Ông kỳ vọng gì khi chính sách tín dụng theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg được triển khai đồng bộ trong thời gian tới, đặc biệt đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng và tạo việc làm cho người sau cai nghiện?

- Tôi kỳ vọng chính sách sẽ trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp người sau cai nghiện có thêm niềm tin để làm lại cuộc đời. Khi có việc làm ổn định, thu nhập hợp pháp cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực thay đổi, hạn chế tái nghiện, sống tích cực hơn. Về lâu dài, chính sách không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị xã hội rất lớn, góp phần giảm gánh nặng an sinh, giữ vững ANTT, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tín dụng chính sách theo hướng bao trùm, nhân văn và bền vững hơn.

*Xin cảm ơn ông!