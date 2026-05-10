Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết về phía tỉnh Champasak có Tiến sĩ Alounxai Sounalath - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vonekham Cheuangmanivong - Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng; ông Phimphone Phandanouvong - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak.

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak đến thăm và làm việc tại HAGL.

HAGL hiện là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và đã đầu tư tại Lào từ năm 2008, có thời điểm diện tích đầu tư lên đến hơn 40.000 ha.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, HAGL còn hỗ trợ nhiều công trình cho nước bạn Lào như sân bay, bệnh viện tại Attapeu, làng vận động viên SEA Games…

Chia sẻ về dự án phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó có 5.000 ha tại Champasak, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: HAGL sẽ đầu tư đồng bộ với nhà máy chế biến hiện đại quy mô lớn. Để dự án sớm triển khai hiệu quả, HAGL mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Champasak trong công tác quy hoạch, tạo quỹ đất và các thủ tục liên quan; đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng triển khai các nội dung hỗ trợ địa phương như đã thống nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak đánh giá cao uy tín, năng lực và tinh thần “nói thật, làm thật” của người đứng đầu Tập đoàn HAGL.

Ông cho rằng HAGL là doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và từng vượt qua khó khăn để phát triển bền vững; đồng thời có nhiều đóng góp thiết thực đối với Champasak trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Champasak khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để HAGL triển khai dự án tại địa phương; mong muốn Tập đoàn tiếp tục gắn bó, phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và đời sống người dân địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Việc HAGL ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư lần này là bước triển khai cụ thể đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào được ký kết trước đó.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: HAGL là một trong những doanh nghiệp tiên phong của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Dự án 5.000 ha cà phê tại Champasak được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn HAGL tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Champasak trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế và thể thao.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 địa phương, đại diện Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào cũng như 2 tỉnh Gia Lai và Champasak ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL tại lễ ký kết. Ảnh: R'Piên

Nhân dịp này, lãnh đạo 2 địa phương và Tập đoàn HAGL đã trao tặng những phần quà lưu niệm, thể hiện sự trân trọng, gắn kết và kỳ vọng về sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa tỉnh Champasak và tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.