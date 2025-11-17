Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao, diện tích 116 ha của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ (thuộc Tập đoàn Việt - Úc), nằm trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh tại xã An Lương. Diện tích nói trên được DN phân chia thành nhiều khu, kết nối bằng các tuyến đường bê tông, có điện lưới, hệ thống viễn thông phủ khắp.

Ngoài các khu xử lý nước, kho vật tư, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, chủ đầu tư đã xây dựng 10 nhà màng, chia thành 14 ao nuôi; khu nhà lưới gồm 17 cặp nhà, mỗi cặp 8 ao nuôi và khu nhà ươm tôm giống với nhiều ao nuôi… khép kín.

Hệ thống ao nuôi tôm được xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất nhà màng của Israel, đảm bảo yêu cầu kết cấu bền vững, cơ giới hóa mức cao nhất. Ảnh: T.Sỹ

Theo ông Chế Thanh Hưng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ, toàn bộ hệ thống ao nuôi tôm trong khu phức hợp tại xã An Lương đều áp dụng quy trình sản xuất nhà màng, nhà lưới của Israel, đảm bảo yêu cầu kết cấu bền vững, cơ giới hóa mức cao nhất.

Quy trình công nghệ đáp ứng các yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về “tiểu khí hậu nhà kính”, “sinh học nhà kính” và “dịch hại nhà kính”, nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Hệ thống xử lý nước tuần hoàn theo công nghệ của Đức và Mỹ.

Ứng dụng công nghệ cao tạo nên sự khác biệt cốt lõi cho Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ. Nguồn tôm giống tại khu phức hợp được lai tạo, chọn lọc kỹ lưỡng đảm bảo an toàn dịch bệnh, có tiềm năng năng suất cao, sức đề kháng mạnh mẽ.

Công ty đã áp dụng quy trình nuôi tôm Biofloc, vi sinh cho tất cả ao nuôi; xử lý nước tuần hoàn bằng công nghệ hiện đại, kiểm soát tự động tất cả thông số môi trường trong ao nuôi, bảo đảm chất lượng nước ổn định cho tôm sinh trưởng, không gây ô nhiễm môi trường.

Đầu dò cảm biến tự động được lắp đặt tại các ao nuôi để thu thập và giám sát dữ liệu về nhiệt độ, độ mặn, độ pH của nguồn nước đầu vào, chất lượng nước trong ao nuôi… trong suốt quá trình sản xuất.

Hệ thống cung cấp thức ăn cho tôm nuôi cũng hoàn toàn tự động, giúp kiểm soát, cân đối lượng thức ăn cho tôm, hạn chế ô nhiễm môi trường nước và đáy ao. Công nghệ xét nghiệm, chẩn đoán bệnh cho tôm… cũng đã được DN đầu tư và phát huy hiệu quả cao trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Công nhân của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ thu hoạch tôm. Ảnh: T.Sỹ

Đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao cho toàn khu phức hợp, cho phép DN có thể thả nuôi với mật độ dày và nuôi được nhiều vụ/năm. Đặc biệt, tôm nuôi tăng trưởng nhanh, đồng đều, năng suất cao hơn rất nhiều lần so với phương pháp nuôi thâm canh của người dân và không gây ô nhiễm môi trường.

Với cách làm này, chưa bao giờ tôm nuôi trong khu phức hợp bị nhiễm bệnh, hoạt động nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Bão số 13 vừa qua đã làm hư hỏng hệ thống xử lý nước, kho vật tư, công trình phụ trợ và nhiều khu nhà màng, nhà lưới, 10 tấn tôm nuôi bị chết; tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra hơn 10,22 tỷ đồng, tuy nhiên may mắn không làm ảnh hưởng đến số tôm chuẩn bị thu hoạch.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc sản xuất công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ, cho biết: Hiện Công ty đã thu hoạch tôm nuôi vụ thứ 2 năm 2025 được 60% diện tích, sản lượng đạt 1.000 tấn. Sản phẩm chất lượng cao, đồng đều và màu sắc đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, dù tôm bán với giá cao, nhưng thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Sản lượng còn lại khoảng 400 tấn sẽ được thu hoạch trong thời gian tới, tổng doanh thu vụ này khoảng 200 tỷ đồng, lãi ròng khoảng 70 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, khu phức hợp còn tạo việc làm ổn định cho 150 lao động với thu nhập cao. Đặc biệt, chính sách thưởng theo vụ tôm thắng lợi lớn (có người được thưởng hơn 200 triệu đồng/vụ) của công ty đã trở thành động lực mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của dự án.