Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Lý Tiết Hạnh-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và nguyên lãnh đạo huyện Phù Mỹ (cũ) qua các thời kỳ.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi-anh-hong-thuong.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Xã Phù Mỹ Tây được sáp nhập từ xã Mỹ Trinh và xã Mỹ Hòa. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 2 xã trước sáp nhập đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, nền kinh tế của các xã tiếp tục tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã định hướng xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững với các chỉ tiêu phấn đấu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương bình quân hằng năm đạt 10,9%; tổng thu ngân sách nhà nước 81,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 69,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ với nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế với phương châm “6 rõ", tinh thần “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “nghĩ sâu, làm lớn” để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ theo hướng bền vững...

Ngoài ra, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để chính quyền phục vụ; quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-phu-my-tay-nhiem-ky-2025-2030-anh-hong-thuong.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.
﻿ Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đột phá, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Phù Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phù Mỹ Tây phát triển theo hướng đô thị hóa

Phù Mỹ Tây phát triển theo hướng đô thị hóa

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 20-8 xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, với quyết tâm đưa xã phát triển theo hướng đô thị hóa.

