Phù Mỹ Tây phát triển theo hướng đô thị hóa

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 20-8 xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, với quyết tâm đưa xã phát triển theo hướng đô thị hóa.

Xã Phù Mỹ Tây được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Trinh và xã Mỹ Hòa. Giai đoạn 2020 - 2025, hàng loạt giải pháp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đã được 2 địa phương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, xây dựng quê hương giàu đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Mỹ Trinh và xã Mỹ Hòa đều đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, Mỹ Trinh nổi bật với tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt hơn 1.669 tỷ đồng, tăng 11,95%/năm; thu nhập bình quân 61,11 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 20,81%.

Mỹ Hòa ghi nhận tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hằng năm 13,88%; thu nhập bình quân 53,7 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển nhanh về chất; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hạ tầng khu vực nông thôn xã Phù Mỹ Tây được đầu tư khá hoàn thiện. Ảnh: T.Sỹ

Xã Mỹ Trinh đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, còn Mỹ Hòa cũng về đích NTM. Đây là bệ phóng cho xã Phù Mỹ Tây phát triển trong giai đoạn tới với mục tiêu đạt xã NTM nâng cao.

Từ mục tiêu trên, xã đề ra các chỉ tiêu cần đạt được, như: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương bình quân hằng năm đạt 10,9%; thu hút 5 dự án mới; tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2030 là 81,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đến năm 2030 là 69,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình quân 0,16% (theo tiêu chí mới)...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Tây - cho biết: Để đạt được mục tiêu trên, xã tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt mang tính quyết định cho sự thành công của địa phương.

Về kinh tế, Phù Mỹ Tây chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện, hướng đến sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Xã khuyến khích và hỗ trợ thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, đẩy mạnh kết nối, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá, mở rộng thị trường.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Phù Mỹ Tây sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình duy trì ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, huy động nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh và triển khai đầu tư dự án mới. Cùng với đó là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi... đáp ứng yêu cầu phát triển.

Xã cũng sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với việc chỉnh trang và phát triển các điểm dân cư tập trung, xây dựng khu trung tâm xã theo hướng đô thị hóa. Phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…