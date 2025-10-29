Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập đoàn HAGL và Viện WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây cà phê chất lượng cao

HỒNG UYÊN
(GLO)- Chiều 29-10, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong chương trình phát triển cây cà phê của Tập đoàn HAGL tại Gia Lai và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL; ông Phan Việt Hà-Phó Viện trưởng phụ trách Viện WASI.

cac-dai-bieu-chung-kien-le-ky-ket.jpg
Đại diện 2 đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh: Huy Toàn

Theo hợp đồng được ký kết, Viện WASI và Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat sẽ cung cấp cho Tập đoàn HAGL 30 triệu cây giống cà phê Arabica và Robusta chất lượng cao trong 2 vụ liên tiếp từ 2025-2027.

Toàn bộ cây giống đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mang lại năng suất cao, khả năng thích nghi tốt với biến đổi khí hậu và phẩm chất hạt vượt trội; phục vụ vùng nguyên liệu cà phê của Tập đoàn HAGL tại Gia Lai và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với quy mô 10.000 ha.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho rằng, việc hợp tác với Viện WASI là bước đi quan trọng trong chiến lược làm nông nghiệp bền vững của HAGL, với mong muốn sản xuất cà phê theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và hướng đến xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu HAGL.

Hợp tác này không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê, mà còn là minh chứng cho mối liên kết bền vững giữa khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, góp phần đưa thương hiệu cà phê Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

