Giá cà phê Gia Lai giảm 1.200 đồng, về 115.300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 29-10, giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh 1.200-1.300 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 115.300 đồng/kg.

Cùng mức giảm, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng về giá 114.500 đồng/kg. Riêng giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm sâu hơn, ở mức 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 115.700 đồng/kg. Tuy vậy, địa phương này vẫn đang giữ mức giá thu mua cà phê cao nhất cả nước.

Giá cà phê Gia Lai giảm còn 115.300 đồng/kg trong ngày 29-10. Ảnh: Internet

Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 có thể cao hơn 10% so với năm trước nếu thời tiết thuận lợi. Thông tin này càng làm tăng thêm áp lực giảm giá, đặc biệt đối với cà phê Robusta.

Tương tự, cà phê thế giới hôm nay cũng ghi nhận sự sụt giảm. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 11-2025 giảm 76 USD/tấn, đạt mức 4.361 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 72 USD/tấn, xuống mức 4.378 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 giảm 6,6 cent/lb, xuống mức 383,5 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 6,45 cent/lb, xuống mức 320,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt, dao động từ 382,85-461,0 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 461,0 cent/lb, giảm 7,0 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 9,4 cent/lb, xuống mức 382,85 cent/lb.