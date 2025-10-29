Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê Gia Lai giảm 1.200 đồng, về 115.300 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 29-10, giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh 1.200-1.300 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 115.300 đồng/kg.

Cùng mức giảm, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng về giá 114.500 đồng/kg. Riêng giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm sâu hơn, ở mức 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 115.700 đồng/kg. Tuy vậy, địa phương này vẫn đang giữ mức giá thu mua cà phê cao nhất cả nước.

gia-ca-phe-gia-lai-giam-1200-dong-ve-115300-dongkg.png
Giá cà phê Gia Lai giảm còn 115.300 đồng/kg trong ngày 29-10. Ảnh: Internet

Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 có thể cao hơn 10% so với năm trước nếu thời tiết thuận lợi. Thông tin này càng làm tăng thêm áp lực giảm giá, đặc biệt đối với cà phê Robusta.

Tương tự, cà phê thế giới hôm nay cũng ghi nhận sự sụt giảm. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 11-2025 giảm 76 USD/tấn, đạt mức 4.361 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 72 USD/tấn, xuống mức 4.378 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 giảm 6,6 cent/lb, xuống mức 383,5 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 6,45 cent/lb, xuống mức 320,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt, dao động từ 382,85-461,0 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 461,0 cent/lb, giảm 7,0 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 9,4 cent/lb, xuống mức 382,85 cent/lb.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

Kinh tế

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null