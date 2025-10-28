Giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg, cà phê nhích nhẹ

(GLO)- Ngày 28-10, thị trường nông sản trong nước có nhiều khởi sắc. Trong đó, giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg, trong khi cà phê cũng nhích nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 143.000-145.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg trong ngày 28-10. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 143.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt mốc 145.000 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu tại 2 địa phương này lên 144.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường hồ tiêu đang chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố như: nông dân đang tăng tốc bán do giá cao, kết hợp với lượng hàng tồn kho tăng; nhu cầu xuất khẩu hồ tiêu khá tích cực, đặc biệt từ Đức-thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Âu, nơi Việt Nam chiếm 52% thị phần.

Cùng xu hướng, giá cà phê trong nước hôm nay cũng tăng nhẹ 500 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 115.700-117.000 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức 116.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk đạt 117.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; còn tại tỉnh Lâm Đồng lên 117.700 đồng/kg.