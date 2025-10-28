Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg, cà phê nhích nhẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 28-10, thị trường nông sản trong nước có nhiều khởi sắc. Trong đó, giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg, trong khi cà phê cũng nhích nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 143.000-145.000 đồng/kg.

gia-ho-tieu-tang-den-2000-dongkg-ca-phe-nhich-nhe-3875.jpg
Giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg trong ngày 28-10. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 143.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt mốc 145.000 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu tại 2 địa phương này lên 144.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường hồ tiêu đang chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố như: nông dân đang tăng tốc bán do giá cao, kết hợp với lượng hàng tồn kho tăng; nhu cầu xuất khẩu hồ tiêu khá tích cực, đặc biệt từ Đức-thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Âu, nơi Việt Nam chiếm 52% thị phần.

Cùng xu hướng, giá cà phê trong nước hôm nay cũng tăng nhẹ 500 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 115.700-117.000 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức 116.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk đạt 117.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; còn tại tỉnh Lâm Đồng lên 117.700 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngày 26-10, giá cà phê trong nước giảm thêm 1.800-2.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.800-2.000 đồng/kg

(GLO)- Sau phiên đi ngang ngày hôm qua, thị trường nông sản ngày 26-10 ghi nhận sự "tụt dốc" của giá cà phê, với mức giảm 1.800-2.000 đồng/kg. Hiện cà phê đang được thương lái thu mua quanh mốc 115.200-116.500 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

Kinh tế

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Kinh tế

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

null