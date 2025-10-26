Giá cà phê trong nước giảm thêm 1.800-2.000 đồng/kg

(GLO)- Sau phiên đi ngang ngày hôm qua, thị trường nông sản ngày 26-10 ghi nhận sự "tụt dốc" của giá cà phê, với mức giảm 1.800-2.000 đồng/kg. Hiện cà phê đang được thương lái thu mua quanh mốc 115.200-116.500 đồng/kg.

Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 116.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Cùng mức giảm, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 116.500 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê giảm mạnh 1.800 đồng/kg, về giá 115.200 đồng/kg.

Ngày 26-10, giá cà phê giảm thêm 1.800-2.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Nhìn chung, giá cà phê vẫn giữ xu hướng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh và lượng tồn kho thấp. Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ 2-5% trong tuần tới nếu nguồn cung chưa cải thiện.

Thế nhưng, nếu thời tiết thuận lợi giúp sản lượng phục hồi tại Brazil và Việt Nam, giá cà phê có thể tạm chững hoặc giảm nhẹ.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), Việt Nam đã vượt Brazil, trở thành nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới trong tháng 8-2025 với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển. Thành tích này khẳng định vị thế ngày càng cao của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.