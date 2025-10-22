Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 22-10, thị trường cà phê trong nước tiếp tục giữ mức giá ổn định sau chuỗi ngày tăng nhẹ. Trong khi đó, cà phê thế giới lại bật tăng mạnh qua các kỳ hạn giao hàng.

Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 113.500-114.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, cà phê đang được thu mua ở mức 114.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng thấp hơn, khoảng 113.500 đồng/kg.

Còn giá cà phê tại Đắk Lắk ở mức 114.500 đồng/kg, cũng là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

gia-ca-phe-trong-nuoc-on-dinh-the-gioi-tang-manh.jpg
Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh trong ngày 22-10. Ảnh: Internet

Thị trường cà phê trong nước đang tạm thời bước vào giai đoạn chững lại, khi nguồn cung vụ cũ vẫn còn dồi dào trong khi vụ thu hoạch mới chưa chính thức bắt đầu.

Trái ngược, giá cà phê thế giới lại bật tăng. Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 11-2025 tăng 104 USD/tấn, ở mức 4.620 USD/tấn; hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 110 USD/tấn, ở mức 4.574 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng 7,5 cent/lb, ở mức 413,55 cent/lb; hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 7,95 cent/lb, ở mức 391,25 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng liên tục so với phiên giao dịch hôm qua với kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 492,4 cent/lb; tháng 3-2026 là 482,4 cent/lb. Tăng mạnh nhất là kỳ giao hàng tháng 9-2026 (tăng 2,54%), đạt 422,3 cent/lb.

null