Giá cà phê tăng 800-1.000 đồng/kg trong ngày 18-10

(GLO)- Hôm nay (18-10), giá cà phê trong nước tiếp tục tăng 800-1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Giá cà phê đang được thương lái thu mua trung bình đạt 114.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang được thu mua ở mức 115.000 đồng/kg, tăng 800 đồng so với hôm qua. Cùng mức tăng, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện có giá 114.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

gia-ca-phe-tang-800-1000-dongkg-trong-ngay-18-10.jpg
Giá cà phê tăng 800-1.000 đồng/kg trong ngày 18-10. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay biến động trái chiều với phiên trước.

Theo đó, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2025 giảm 62 USD/tấn, ở mức 4.552 USD/tấn; kỳ giao tháng 1-2026 giảm 46 USD/tấn, ở mức 4478 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng 3,65 US cent/pound, ở mức 397,45 US cent/pound; kỳ giao tháng 3-2026 tăng 2,2 US cent/pound, ở mức 371,15 US cent/pound.

Còn tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 473,5 US cent/pound, giảm 0,67%; kỳ hạn tháng 3-2026 xuống mức 464,35 US cent/pound, giảm 0,44%. Ngược chiều, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 lại tăng nhẹ 0,32%, đạt mức 453,7 US cent/pound.

