Giảm 700 đồng, cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg

(theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 16-10, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 700 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Sau khi giảm, cà phê tại tỉnh Gia Lai được thu mua ở mức 113.500 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm xuống mức 113.800 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng về giá 113.000 đồng/kg, thấp nhất trong cả nước.

Nguyên nhân giá cà phê nội địa hạ nhiệt được các chuyên gia kinh tế đưa ra là do Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch mới khiến lượng hàng ra thị trường nhiều hơn, kéo theo giá sụt giảm. Cùng với đó, khoảng cách giữa giá cà phê trong nước và thế giới cũng tiếp tục nới rộng do nguồn cung dồi dào.

giam-700-dong-ca-phe-tai-gia-lai-giao-dich-o-moc-113500-dongkg.jpg
Ngày 16-10, cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Theo ghi nhận, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4542 USD/tấn, tăng 1,23%; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 0,75%, lên mức 4453 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,18%, xuống còn 394,9 US cent/pound; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 1,51%, xuống mức 331,1 US cent/pound.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica lại biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Nếu hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 471,5 US cent/pound, giảm 1,31%; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 xuống mức 462,05 US cent/pound, giảm 7,6%, thì hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng mạnh 2,72%, đạt mức 457,4 US cent/pound.

