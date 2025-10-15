Cà phê nhích tăng, hồ tiêu giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 15-10, giá cà phê ở các vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ 500-700 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu giảm giá mạnh đến 3.000 đồng/kg, hiện ở mức từ 144.500-147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng thêm 700 đồng/kg, lần lượt lên mức 114.200 đồng/kg và 114.500 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, với mức tăng 600 đồng/kg, cà phê đạt mức giao dịch 114.600 đồng/kg.

Hồ tiêu giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg trong ngày 15-10. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau nhiều phiên ổn định, hôm nay, giá hồ tiêu trong nước ghi nhận sự “lao dốc” mạnh, giảm đến 3.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đều ở mức 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg hiện ở mức 144.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg, hiện là 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức 145.000/kg.

Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung trong nước bắt đầu tăng nhẹ do một số hộ dân bán ra khi giá vừa đạt đỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều thương lái cho rằng xu hướng giảm có thể chỉ mang tính tạm thời, khi nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.