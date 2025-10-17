Giá cà phê đảo chiều tăng, cao nhất 114.500 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước ngày 17-10 ghi nhận sự tăng giá trở lại với mức 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 114.500 đồng/kg.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang được giao dịch ở mức 114.200 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng, cà phê có giá 113.700 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4614 USD/tấn, tăng 1,59%; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 1,59%, lên mức 4524 USD/tấn.

Giá cà phê ngày 17-10 đảo chiều tăng, cao nhất 114.500 đồng/kg tại Đắk Lắk. Ảnh: Internet

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 0,27%, xuống còn 393,8 US cent/pound. Còn hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 lại tăng nhẹ 0,23%, lên mức 331,85 US cent/pound.

Tương tự, trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 472,0 US cent/pound, giảm 0,07%; kỳ hạn tháng 3-2026 xuống mức 463,35 US cent/pound, giảm 0,47%. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 lại tăng nhẹ 0,08%, đạt mức 452,25 US cent/pound.

Chuyên gia nhận định, giá vàng đang tăng quá cao do đầu cơ. Sắp tới thị trường sẽ có đợt giảm mạnh, do đó, đầu cơ đã chuyển bớt vốn từ vàng sang những thị trường hàng hóa khác, trong đó có cà phê. Với Arabica, tồn kho trên sàn thấp, giúp mặt hàng cà phê này hồi phục so với phiên hôm qua.