Cà phê tăng giá mạnh, lập đỉnh mới trong ngày 24-10

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước hôm nay (24-10) ghi nhận sự tăng giá mạnh đến 2.900 đồng/kg. Đây là đợt tăng giá cao nhất trong vài tuần trở lại đây, đưa cà phê lập đỉnh mới ở mốc 118.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng cùng tăng 2.800 đồng/kg, lần lượt lên mức 118.000 đồng/kg và 118.500 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê tại Đắk Lắk tăng 2.900 đồng/kg, lên giá 118.500 đồng/kg.

Giá cà phê lập đỉnh mới ở mốc 118.300 đồng/kg trong ngày 24-10. Ảnh: Internet

Ngược lại, trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 11-2025 giảm 185 USD/tấn, xuống mức 4.554 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 173 USD/tấn, ở mức 4.521 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 giảm 10,7 cent/lb, xuống mức 410.15 cent/lb; giao tháng 9-2026 giảm 9,85 cent/lb, xuống mức 340,95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 410,2-487,5 cent/lb. Trong đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 487,5 cent/lb, giảm nhẹ 0,79%; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm 2,92%, xuống còn 410,2 cent/lb.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 10% lên 31 triệu bao nhờ lượng mưa thuận lợi.