Ngày 23-10, giá cà phê tăng thêm 1.100-1.200 đồng/kg

(GLO)- Sau phiên đi ngang, hôm nay (23-10), giá cà phê trong nước tăng thêm 1.100-1.200 đồng/kg, nâng mức giao dịch mặt hàng này lên 114.900-115.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng, giá cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg, hiện đạt mức 115.200 đồng/kg và 114.900 đồng/kg.

Riêng tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng 1.100 đồng/kg, nâng mức giá thu mua lên 115.600 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá cà phê tăng thêm 1.100-1.200 đồng/kg trong ngày 23-10. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở sàn London hợp đồng giao tháng 11-2025 tăng 119 USD/tấn, ở mức 4.739 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 120 USD/tấn, ở mức 4.694 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng 7,3 cent/lb, ở mức 420,85 cent/lb; tháng 3-2026 tăng 7,5 cent/lb, ở mức 398,75 cent/lb.

Còn giá cà phê Arabica Brazil lại biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Theo đó, hợp đồng giao tháng 12-2025 là 498,5 cent/lb, giảm nhẹ 0,34%; trong khi kỳ giao hàng tháng 5-2026 lại tăng 1,85%, lên mức 482,65 cent/lb.

Theo các chuyên gia, đợt tăng giá hôm nay cho thấy thị trường đang hình thành mặt bằng giá mới cao hơn. Với sự kết hợp giữa các yếu tố chính trị, thương mại và cung cầu, cà phê Robusta nhiều khả năng sẽ còn giữ vững phong độ trong thời gian tới, mở ra kỳ vọng mới cho nông dân Việt Nam.

