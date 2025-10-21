Tăng nhẹ 500 đồng, giá hồ tiêu tại Gia Lai lên mức 144.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 21-10, giá hồ tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở khoảng 144.000-150.000 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, hồ tiêu đạt mốc 144.000 đồng.

Tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg. Còn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg.

Ngày 21-10, giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng nhẹ lên mức 144.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.230 USD/tấn, tăng 0,03% so với phiên trước đó. Giá tiêu trắng Muntok cũng tăng tương ứng, đạt 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động. Tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn. Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.