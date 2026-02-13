Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật

(GLO)- Thời tiết diễn biến bất thường, dịch tả heo châu Phi vẫn đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước; trong khi nhu cầu tái đàn, vận chuyển, mua bán và giết mổ gia súc, gia cầm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình đó, việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Siết chặt kiểm dịch, kiểm soát giết mổ

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Chi cục đang xây dựng kế hoạch ra quân kiểm tra hoạt động giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ; đồng thời kiểm tra quy trình kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, Chi cục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát bởi cơ quan thú y.

Hoạt động giết mổ bên trong Cơ sở giết mổ động vật tập trung Quy Nhơn Đông của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường thành lập các tổ kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ và chợ. Các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phúc kiểm động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh theo đúng quy định.

Tại chốt kiểm dịch Cù Mông (QL 1 - phường Quy Nhơn Tây), ông Đỗ Văn Luật, Trưởng Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai, cho biết trung bình mỗi ngày chốt kiểm tra khoảng 10 xe chở động vật, sản phẩm động vật, chủ yếu từ các tỉnh phía Nam vào địa bàn. Ngoài ra, trạm còn thực hiện tiêu độc, sát trùng phương tiện và cấp từ 25 - 30 giấy kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mỗi ngày. Hiện nay, lưu lượng xe qua chốt không nhiều, công tác kiểm soát được duy trì chặt chẽ.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, toàn tỉnh hiện có 806 cơ sở giết mổ động vật, trong đó chỉ có 11 cơ sở giết mổ tập trung. Các cơ sở giết mổ tập trung được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tuy nhiên, toàn tỉnh mới chỉ có 82 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được cấp giấy phép kinh doanh và 291 cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; do đó, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn.

Đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở

Tại hệ thống giết mổ tập trung của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), thời điểm cận Tết sản lượng giết mổ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ông Nguyễn Quang Thái, Phó Giám đốc Công ty, cho biết trung bình mỗi ngày cơ sở tại phường Quy Nhơn Đông giết mổ 490 - 520 con heo, 15 con bò và khoảng 900 con gia cầm; cơ sở tại phường An Nhơn giết mổ 200 - 230 con heo và khoảng 800 con gia cầm.

Toàn bộ quy trình tiếp nhận và giết mổ đều được thực hiện theo khung giờ thống nhất, dưới sự giám sát trực tiếp của cán bộ thú y; sản phẩm sau giết mổ được đóng dấu kiểm dịch trước khi đưa ra thị trường. Công ty cũng đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ở tuyến cơ sở, các xã, phường đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết địa phương đã tổ chức kiểm tra tại 6 chợ đầu mối và các cơ sở chế biến thực phẩm; qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở, tiểu thương chấp hành nghiêm quy định, kinh doanh sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh. Đồng thời, các tổ kiểm tra lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh và nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y cũng được triển khai đồng bộ. Tại phường An Khê, tổ kiểm tra liên ngành của địa phương đã tổ chức 2 đợt kiểm tra tại các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm thịt động vật; hiện nay, hoạt động kiểm tra vẫn đang tiếp tục được duy trì.

Bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú - cho hay trên địa bàn phường hiện chưa có cơ sở giết mổ tập trung; do đó, công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm chủ yếu tập trung tại 3 điểm chợ, cơ sở chế biến sản phẩm thịt động vật và các cơ sở chăn nuôi. Theo kế hoạch, địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra từ ngày 27-1 đến hết ngày 15-3 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.