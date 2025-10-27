Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê Gia Lai ổn định phiên đầu tuần, neo ở mức 116.000 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; nongnghiepvamoitruong.vn)

(GLO)- Ngày 27-10, giá cà phê trong nước duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Tại Gia Lai, cà phê đang neo ở mức 116.000 đồng/kg.

Cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk vẫn được thương lái thu mua với giá 116.500 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng là 115.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ổn định phiên đầu tuần. Ảnh: Internet

So với đầu tuần trước, giá cà phê đã nhích thêm 1.000-1.500 đồng/kg. Nguyên nhân tăng là do nguồn cung vụ thu hoạch mới còn hạn chế, dù những lo ngại về bão Fengshen đã không xảy ra. Cơn bão đã suy yếu khi đổ bộ vào đất liền và hầu như không gây thiệt hại cho các vùng trồng cà phê.

Các chuyên gia dự báo, trong tuần này, giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ, biên độ dao động khoảng 2-5%, nếu tình hình nguồn cung không có nhiều cải thiện.

Trên thị trường thế giới, trong tuần qua, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 nhích nhẹ 0,4%. Trong khi đó, giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng tới 1,4% do lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE giảm mạnh, trong bối cảnh xuất khẩu của Brazil chững lại sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ nước này.

Động thái trên đã dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu, nhất là khi Brazil-quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới-đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

