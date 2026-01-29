Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak thăm, chúc Tết cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-1, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do Phó Bí thư Tỉnh ủy Sú-phạp Thăm-mạ-hặc-sả làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Gia Lai; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi đón tiếp. Ảnh: N.H

Trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Champasak đã thông tin về kết quả tổ chức thành công đại hội Đảng của mỗi nước, mỗi địa phương; đồng thời, đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh trong những năm qua.

Theo đó, 2 tỉnh Gia Lai và Champasak luôn duy trì mối quan hệ gắn bó, triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tăng cường trao đổi, thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất định hướng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thiết thực, tạo khuôn khổ mới cho quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak sang thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc. Đồng chí cũng thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; công tác khắc phục hậu quả bão lũ xảy ra vào các tháng cuối năm 2025 và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh trong năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak Sú-phạp Thăm-mạ-hặc-sả (bên trái) tặng quà cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Gia Lai với tỉnh Champasak nói riêng là mối quan hệ cao đẹp, thủy chung, trong sáng, sâu nặng nghĩa tình, được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử, trở thành niềm tự hào to lớn và tài sản vô cùng quý giá của 2 dân tộc.

Đồng chí tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển bền chặt, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước, 2 địa phương “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Champasak cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.H

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak Sú-phạp Thăm-mạ-hặc-sả chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak khẳng định, đây là những dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới; đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, vĩ đại giữa 2 đất nước cũng như 2 địa phương.