Dự án hơn 500 tỷ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sắp được động thổ

(GLO)- Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công vào ngày 18-1.

dong-tho-du-an-nha-cao-tang-hagl.jpg
Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Tập đoàn HAGL.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa của phố núi Gia Lai, nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, ngay cạnh Khách sạn Mường Thanh Grand và gần vòng xoay Phù Đổng.

Với quy mô lớn, dự án xây dựng một tòa nhà cao 80m (22 tầng), tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 77.205 m². Dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư từ đầu tháng 12-2025, với tổng vốn đăng ký hơn 591 tỷ đồng trên diện tích đất 6.993,2 m².

img-1648.jpg
Dự án nằm trên khu đất thuộc sở hữu của Tập đoàn HAGL từ nhiều năm. Ảnh: H.H

Công trình được thiết kế với mật độ xây dựng 60%, bao gồm: 2 tầng hầm để xe và kỹ thuật (10.000 m²); 3 tầng đế dành cho thương mại, dịch vụ (11.329 m²) và khối tháp căn hộ từ tầng 3 đến 22 (54.617 m²). Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 610 căn hộ chung cư, hình thành cộng đồng dân cư mới với khoảng 1.830 người sinh sống.

