Gia Lai được giao hoàn thành xây dựng 12.173 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành xây dựng 12.173 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, tình hình phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều chuyển biến.

Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vào ngày 8-1-2026. Ảnh: Tiến Sỹ

Cụ thể, nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng; cải cách thủ tục hành chính đã được ban hành; các địa phương đã bước đầu quan tâm, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; nhiều đoàn công tác đã được tổ chức để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Lũy kế đến hết tháng 12-2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn; trong đó có 193 dự án hoàn thành với quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, Chính phủ tiếp tục giao chỉ tiêu cho các địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ cũng thống nhất chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xem phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm xã hội, "có tâm, có tầm" và lựa chọn các địa phương lớn, có nhu cầu nhà ở xã hội cao để thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện. Ảnh: H.T
Các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, thực hiện hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước. Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm được giao tại Nghị quyết này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, phải đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tin liên quan

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

(GLO)- Sáng 8-1, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc (công ty con 100% vốn chủ sở hữu Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Đời sống

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Đời sống

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

Đời sống

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

Đời sống

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Đời sống

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

