Gia Lai được giao hoàn thành xây dựng 12.173 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành xây dựng 12.173 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, tình hình phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều chuyển biến.

Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vào ngày 8-1-2026. Ảnh: Tiến Sỹ

Cụ thể, nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng; cải cách thủ tục hành chính đã được ban hành; các địa phương đã bước đầu quan tâm, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; nhiều đoàn công tác đã được tổ chức để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Lũy kế đến hết tháng 12-2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn; trong đó có 193 dự án hoàn thành với quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, Chính phủ tiếp tục giao chỉ tiêu cho các địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ cũng thống nhất chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xem phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm xã hội, "có tâm, có tầm" và lựa chọn các địa phương lớn, có nhu cầu nhà ở xã hội cao để thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện. Ảnh: H.T

Các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, thực hiện hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước. Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm được giao tại Nghị quyết này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, phải đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.