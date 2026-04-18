Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nêu cao quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn bộ máy, quản lý đảng viên và ứng dụng chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, triển khai đúng quy định. Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,51%, xếp thứ 16 cả nước và đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Công tác thu ngân sách được điều hành quyết liệt, hiệu quả với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 10.820 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán năm 2026.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; trong quý I, toàn tỉnh thu hút 77 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 117 nghìn tỷ đồng, cấp đăng ký thành lập mới cho hơn 1.100 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công các sự kiện lớn như: khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và hội nghị xúc tiến đầu tư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Trong quý II/2026, Đảng ủy UBND tỉnh xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,2%; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định: Trong quý I, tỉnh đã triển khai được khối lượng công việc lớn, với nhiều nhiệm vụ mang tính nền tảng, lâu dài nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phát huy tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, triển khai nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Nổi bật là tỉnh đang từng bước chuyển đổi từ mô hình chính quyền hành chính sang chính quyền kiến tạo, phục vụ; qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy và phương thức điều hành.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: sự chuyển biến chưa đồng đều, chưa toàn diện; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đơn vị chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Các cấp, ngành chủ động xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp, cụ thể và theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền); tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh.

Trong đó, cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với các sự kiện lớn của tỉnh; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các nghị quyết của Trung ương theo hướng bài bản, tạo đột phá. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét; tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Hoàng

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh khóa I; quyết định chỉ định bổ sung 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.