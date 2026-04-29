Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện trục vớt xác xe tăng bị lộ ra tại khu vực bãi biển Quy Nhơn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ngay sau khi phát hiện vật thể nghi là xe tăng trồi lên bãi biển Quy Nhơn, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời xây dựng kế hoạch trục vớt.

Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trục vớt xác xe tăng bị lộ ra tại khu vực bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Trước khi triển khai trục vớt vào chiều 29-4, lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành rà phá bom mìn trong và ngoài khu vực xe tăng nhằm bảo đảm an toàn.

Lực lượng công binh rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn. Ảnh: H.P

Sau đó, các phương tiện cơ giới như máy múc, xe cẩu hạng nặng được huy động để đào, cào lớp cát bồi lấp. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tiến hành thu gom các loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều súng AR15, đạn và cả đạn pháo cỡ 120 mm.

Máy múc, xe cẩu hạng nặng được Bộ CHQS tỉnh huy động để phục vụ việc trục vớt xác xe tăng. Ảnh: H.P

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, quá trình trục vớt gặp nhiều khó khăn do xác xe tăng bị chôn vùi sâu dưới cát biển suốt hơn 50 năm, cùng với điều kiện sóng lớn gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Đến cuối giờ chiều ngày 29-4, các lực lượng đã thu giữ nhiều bộ phận của xe tăng bị vùi lấp. Ảnh: H.P

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu hoàn tất công tác trục vớt trước ngày 30-4.

Công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn do xác xe tăng bị chôn vùi sâu, cùng với điều kiện sóng lớn. Ảnh: H.P

Clip: Anh Tuấn

