Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ngay sau khi phát hiện vật thể nghi là xe tăng trồi lên bãi biển Quy Nhơn, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời xây dựng kế hoạch trục vớt.
Trước khi triển khai trục vớt vào chiều 29-4, lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành rà phá bom mìn trong và ngoài khu vực xe tăng nhằm bảo đảm an toàn.
Sau đó, các phương tiện cơ giới như máy múc, xe cẩu hạng nặng được huy động để đào, cào lớp cát bồi lấp. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tiến hành thu gom các loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều súng AR15, đạn và cả đạn pháo cỡ 120 mm.
Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, quá trình trục vớt gặp nhiều khó khăn do xác xe tăng bị chôn vùi sâu dưới cát biển suốt hơn 50 năm, cùng với điều kiện sóng lớn gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu hoàn tất công tác trục vớt trước ngày 30-4.