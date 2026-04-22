Kiểm tra, khoanh vùng khu vực vật thể nghi xác xe tăng để đảm bảo an toàn

(GLO)- Sáng 22-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vật thể giống một bộ phận trên xe tăng lộ ra ở biển Quy Nhơn và cử lực lượng kiểm tra, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Vật thể giống một bộ phận trên xe tăng lộ ra ở biển Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Cường

Theo nhận định ban đầu, vật thể phát hiện có khả năng là vỏ nắp của xe tăng M113 của Ngụy còn sót lại trong quá trình tháo chạy ra biển khi Quân giải phóng thực hiện chiến dịch giải phóng tỉnh Bình Định vào năm 1975.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận của xe tăng.

“Các lực lượng sẽ khoanh vùng, rà phá bom mìn còn sót lại ở khu vực này để đảm bảo an toàn. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mới lên phương án trục vớt” - lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin.

Trước đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng lộ ra khi thủy triều rút xuống tại bãi biển Quy Nhơn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bãi biển vầng trăng khuyết giữa lòng Quy Nhơn

(GLO)- Giữa lòng Quy Nhơn, bãi biển uốn cong như vầng trăng khuyết trải dài khoảng 5 km, mê hoặc bởi dải cát vàng mịn, làn nước xanh trong và những con sóng êm đềm. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng, nơi đây còn quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp thơ mộng khi bình minh vừa ló rạng...

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án.

Gia Lai: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề gây lãng phí để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

null