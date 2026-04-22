Kiểm tra, khoanh vùng khu vực vật thể nghi xác xe tăng để đảm bảo an toàn

(GLO)- Sáng 22-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vật thể giống một bộ phận trên xe tăng lộ ra ở biển Quy Nhơn và cử lực lượng kiểm tra, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Vật thể giống một bộ phận trên xe tăng lộ ra ở biển Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Cường

Theo nhận định ban đầu, vật thể phát hiện có khả năng là vỏ nắp của xe tăng M113 của Ngụy còn sót lại trong quá trình tháo chạy ra biển khi Quân giải phóng thực hiện chiến dịch giải phóng tỉnh Bình Định vào năm 1975.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận của xe tăng.

“Các lực lượng sẽ khoanh vùng, rà phá bom mìn còn sót lại ở khu vực này để đảm bảo an toàn. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mới lên phương án trục vớt” - lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin.

Trước đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng lộ ra khi thủy triều rút xuống tại bãi biển Quy Nhơn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.