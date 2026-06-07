Thúc đẩy các động lực phát triển, hành động quyết liệt

(GLO)- Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ở mức 10,2%. Qua 5 tháng đầu năm, nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tập trung vào các động lực tăng trưởng, tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả năm.

Địa phương tăng tốc thực hiện kịch bản tăng trưởng

Dù còn nhiều khó khăn, các địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế và các dự án động lực.

Đáng chú ý là xã Đak Rong - một địa bàn vùng III đặc biệt khó khăn, nhưng đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 10,41% trong 5 tháng đầu năm. Trong đó, khu vực dịch vụ dẫn đầu với mức tăng 13%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,04%.

Các dự án đô thị mới đang tạo động lực tăng trưởng cho phường Bình Định. Ảnh: N.Hân

Chủ tịch UBND xã Đak Rong Mã Văn Tình cho hay: Để đạt được kết quả ấn tượng trên, kịch bản tăng trưởng năm 2026 của xã được xây dựng trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu tỉnh giao, xác định rõ các động lực tăng trưởng chủ yếu là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò động lực quan trọng của xã Đak Rong. Năm nay, Nhà máy thủy điện Đak Ble đóng trên địa bàn xã đã đầu tư nâng công suất từ 5 MW lên 6,5 MW. Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư đang được triển khai như dự án trồng, sản xuất, chế biến cà phê sạch và cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Tập đoàn cà phê Mê Trang; dự án trồng sâm Ngọc Linh và dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng của Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh; dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái của Công ty CP Dược liệu Quang Huy. Qua đó, góp phần tạo giá trị tăng trưởng sản phẩm địa phương.

Tại xã Sơn Lang, địa phương xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu dưới tán rừng và du lịch sinh thái là các hướng đột phá cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đã được xã cụ thể hóa. Cùng với việc khai thác tiềm năng của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác K50 và bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, xã tập trung phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến.

Để đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn, nông dân ở xã Sơn Lang tập trung thâm canh diện tích cây cà phê 2.377 ha, cây mắc ca 1.426 ha, cây ăn quả 524 ha; đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn gia súc với hơn 48.000 con trâu, bò và đàn gia cầm gần 49.000 con.

Chủ tịch UBND xã Sơn Lang Nguyễn Mạnh Tuyển cho biết, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã trong 5 tháng đầu năm ước đạt 8,43%, vượt kế hoạch tỉnh giao (7,98%), đạt 105,64% kế hoạch. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,61%, dịch vụ tăng 10,99%.

Tại phường Bình Định, tốc độ tăng trưởng theo kịch bản của tỉnh hiện đạt trên 8,03%. Theo Chủ tịch UBND phường Lê Quốc Cường, địa phương đang tập trung triển khai các dự án động lực để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% (theo chỉ tiêu tỉnh giao) trong năm nay. Như vậy, tính toán từ nay đến cuối năm phải tăng tốc triển khai các dự án động lực trên địa bàn để đảm bảo đạt mức tăng trưởng trên 10%.

“Hiện nay, phường đã thu hút 8 nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư bất động sản, thương mại và dịch vụ; riêng lĩnh vực bất động sản có 6 dự án nhà ở, khu đô thị thương mại - dịch vụ đang triển khai. Đế ngày 19.6 tới sẽ tổ chức đấu giá quỹ đất với tổng giá trị hơn 350 tỷ đồng” - ông Cường cho hay.

Đổi mới tư duy điều hành để khơi thông nguồn lực

Qua kiểm tra tình hình triển khai phương án phát triển KT-XH và công tác trọng tâm năm 2026 tại nhiều địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030, điều quan trọng nhất là đổi mới phương thức điều hành ở cấp cơ sở.

Nông dân xã Ia Phí phát triển mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Diệp

“Chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý, kiểm soát” sang “phục vụ, kiến tạo”, lấy người dân và DN làm trung tâm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm cá nhân toàn diện của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cấp xã không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính mà còn phải trở thành chủ thể kiến tạo phát triển tại địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tránh đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực; triển khai đồng thời các bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án đầu tư.

Một yêu cầu khác được đặt ra là sớm hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn gắn với sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và DN có năng lực về công nghệ, tài chính. Đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, phân loại những dự án còn vướng mắc về đất đai, thủ tục, quy hoạch để tập trung tháo gỡ. Khi thu hút các nhà đầu tư lớn, chính quyền địa phương phải cam kết đồng hành theo tinh thần: “Nói thật, làm thật, triển khai thật, tạo giá trị thật”.

Đáng chú ý, các địa phương cần bám sát và cập nhật liên tục kịch bản tăng trưởng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực để phát triển đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.