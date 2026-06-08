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Thời sự

Trường Đại học Quy Nhơn công bố các quyết định nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Chiều 8-6, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định nhân sự chủ chốt thuộc Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường. 

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực và các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai cùng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các đoàn thể và đơn vị thuộc Trường Đại học Quy Nhơn.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc kiện toàn các chức danh này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của nhà trường.

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Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định và chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Bình Dương

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu mới. Theo đó, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng. PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn, TS. Hà Thanh Hải và TS. Đinh Anh Tuấn cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận những kết quả toàn diện của Trường Đại học Quy Nhơn thời gian qua. Cùng với đó, kỳ vọng tập thể Ban Giám hiệu của trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

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Ban Giám hiệu mới của Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; đồng thời nhấn mạnh sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đổi mới, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn phát triển bền vững theo định hướng tự chủ đại học, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

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