Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao giải A Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIV-2025 cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Đ.T

Trưởng thành từ gian khó

Tháng 12-1945, Đảng bộ tỉnh được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Cũng từ đây, việc cần có một tờ báo cách mạng để phổ biến chủ trương của Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Mặt trận Việt Minh trở thành yêu cầu bức thiết. Để tăng cường thông tin, tuyên truyền, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định xuất bản tờ báo Sáng vào ngày 16-3-1947.

Ra đời khá sớm so với các tờ báo Đảng địa phương ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tờ báo Sáng không chỉ là vũ khí sắc bén của những người cộng sản trong tuyên truyền, thức tỉnh, giác ngộ các tầng lớp nhân dân đi theo tiếng gọi của Đảng, đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, giáo dục ý thức giai cấp, lý tưởng cộng sản cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Theo lời kể của ông Nguyễn Thái Thưởng-nguyên Trưởng nhóm in litho (in chữ ngược trên bảng đá): Hồi đó, trong những chuyến hành quân di chuyển địa điểm tác nghiệp, ông và đồng nghiệp phải cõng, vác theo bản thạch và rulo in báo, rất nặng và vất vả. Anh em chưa ai có nghiệp vụ báo chí, chỉ nghiên cứu học tập một số tờ báo của Liên khu V và Trung ương như: Cứu Quốc, Tập Áo Xám, Nhân Dân và căn cứ vào nhu cầu tuyên truyền của tỉnh mà viết, biên soạn. Tuy vậy, diện mạo tờ báo cũng coi được và phát hành đều mỗi tháng 2-3 kỳ báo…

Từng trang báo nóng hổi tin chiến sự phải đánh đổi biết bao máu và nước mắt đã đến tay cán bộ, quân dân địa phương. Những người làm báo và các tờ báo ra đời ở Gia Lai trong 2 cuộc kháng chiến đã trở thành “thư ký trung thành của thời cuộc”, ghi lại những sự kiện lịch sử, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc trong tỉnh vùng dậy đứng lên bảo vệ quê hương. Đây cũng chính là đặc điểm chung nổi bật của các tờ báo Đảng ở Gia Lai hoạt động trong thời chiến.

Sau ngày giải phóng tỉnh (17-3-1975), Gia Lai bắt tay khôi phục kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng, tạo cơ sở tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ đặt ra cho báo chí địa phương trong giai đoạn 1975-1986 là kịp thời tuyên truyền đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc và hưởng ứng sôi nổi các phong trào hành động cách mạng do tỉnh phát động và tổ chức. Trong khí thế hào hùng, khẩn trương xây dựng và kiến thiết, ngày 10-11-1976 ghi dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử truyền thống của ngành Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Gia Lai. Đó là chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Gia Lai-Kon Tum được phát sóng.

Các phóng viên báo chí Gia Lai tác nghiệp. Ảnh: Song Nguyễn

Bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã tập trung tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển các thành phần kinh tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng cũng như lực lượng vũ trang vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống phản động, giải quyết vấn đề FULRO; bảo vệ an toàn biên giới; tăng cường sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang; từng bước ổn định và cải thiện đời sống người dân.

Ông Trần Liễm-nguyên Giám đốc Đài PT-TH tỉnh-cho biết: “Năm 1993, Đài PT-TH tỉnh đã hình thành đủ cả 2 bộ phận PT-TH. Phát thanh tiếp tục phát triển, riêng truyền hình lúc đó chủ yếu là tiếp sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, chỉ sản xuất 2 chương trình/tuần với thời lượng 15 phút/chương trình. Sau một thời gian, cùng với đầu tư về mặt nội dung, Đài PT-TH tỉnh được trang bị phương tiện, máy móc nên đã từng bước lớn mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Báo chí đồng hành xây dựng địa phương

Nhà báo Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh nay đã được hợp nhất thành Báo Gia Lai để cùng với các cơ quan báo chí Trung ương làm tốt vai trò cầu nối truyền tải thông tin; phát huy hiệu quả sứ mệnh báo chí cách mạng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với công cuộc đổi mới. Đồng thời, báo chí còn là cầu nối để các tầng lớp nhân dân phản ánh những vấn đề quan tâm; là nơi giãi bày tâm tư, nguyện vọng để các cấp, ngành nắm bắt, giải quyết kịp thời.

Nhà báo Đỗ Tấn Hiền-Phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) chia sẻ: “Với trách nhiệm được giao, tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng địa phương truyền tải những thông tin, hình ảnh của vùng đất, con người, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đến với bạn bè trong và ngoài nước. Cùng với đó, phản ánh những vấn đề còn tồn tại của xã hội để góp phần cùng với địa phương đấu tranh, xây dựng và phát triển”.

Gần 20 năm làm báo, nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng (Báo Gia Lai) đã có nhiều chuyến đi tác nghiệp ở hầu hết địa phương trong tỉnh. Anh thường xuyên có mặt ở vùng biên giới, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đồn Biên phòng thực hiện nhiều đề tài, ấn phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống. Nhà báo Vĩnh Hoàng cho hay: “Anh em Biên phòng coi chúng tôi như người nhà, rất thân tình. Những câu chuyện được chúng tôi phản ánh trên báo đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người lính quân hàm xanh trên địa bàn biên giới tỉnh”.

Ngày 21-6 năm nay, với những người làm báo Việt Nam là một dịp đặc biệt, đáng nhớ và rất đỗi tự hào, bởi đó là thời khắc đánh dấu sự kiện trọng đại tròn 1 thế kỷ ra đời của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Đánh giá vai trò của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã phát huy tốt vai trò của mình, tuyên truyền, định hướng về mặt tư tưởng, giáo dục, thuyết phục mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi đánh giá và ghi nhận rất cao sự cống hiến, tham gia tích cực của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Báo chí đã phát huy trách nhiệm, từng bước thực hiện đúng phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực; tham gia đồng hành cùng tỉnh nhà trên con đường đấu tranh, xây dựng và phát triển”.

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng, Báo Gia Lai tác nghiệp tại Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: Song Nguyễn

Báo chí cách mạng Việt Nam bước vào dấu mốc 100 năm. Cùng với việc phải “gọn” và “tinh” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, báo chí còn phải cấp thiết đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo liên tục, mạnh mẽ hơn nữa; tìm kiếm các giải pháp phát triển để có thể chinh phục độc giả, khán thính giả trên những nền tảng mới; tạo sự khác biệt giữa báo chí với các kênh truyền thông khác.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-thông tin: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của nghề báo là làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được và đồng hành, đồng thuận với chủ trương lớn của Đảng. Cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai đã sẵn sàng tâm thế nhận nhiệm vụ mới sau khi thay đổi đơn vị hành chính. Chúng tôi cũng xác định sẽ phát triển tờ báo với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình), giữ được tính định hướng của Đảng trong công tác tuyên truyền và tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên chặng đường phát triển”.