Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Định

Xã Hra được sáp nhập từ xã Đak Ta Ley và Hra (cũ). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 2 xã trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh; diện tích đất nông nghiệp được khai thác hiệu quả, ổn định; các hình thức tổ chức, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ngày càng mở rộng; việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và mã số vùng sản phẩm nông nghiệp được chú trọng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát huy hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,58%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên không ngừng nâng cao. Công tác đấu tranh phòng-chống phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” và tà đạo “Hà Mòn” đạt nhiều kết quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Định

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hra xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên xã, liên tỉnh và kết nối vùng theo quy hoạch. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xã phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 14,1%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%; độ che phủ rừng đạt 63,89%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,65%/năm. Bên cạnh đó, 100% dân cư nông thôn được sử dụng điện lưới, nước hợp vệ sinh; 100% vụ việc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Hra.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Xuân Định

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ xã Hra phải thấy rõ trách nhiệm của mình để tiếp tục nỗ lực vươn lên cùng với 134 xã, phường trên địa bàn tỉnh, triển khai đạt các mục tiêu ở mức độ cao nhất để góp phần đưa Gia Lai cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể. Tập trung rà soát, đánh giá, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ được điều động, luân chuyển hoặc phải đảm nhiệm công việc mới.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời giải quyết. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Mọi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, làm cho dân tin, dân theo.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Minh Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hra.