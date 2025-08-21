Đồng chí Trần Quốc Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự có mặt của 160 đại biểu đại diện cho 1.307 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường qua các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các xã lân cận.

Phường Ayun Pa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường: Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ với diện tích tự nhiên 17,61 km2, dân số 26.820 người.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 4 phường nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng. Thu ngân sách tăng 3,14 lần so với năm 2020. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư với nhiều tuyến đường, trường học, trạm y tế, hệ thống chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng… được xây mới, chỉnh trang.

Các phong trào lao động sản xuất phát triển mạnh, đời sống người dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 65,16 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 ước giảm còn 0,07%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp được 103 đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 11,9%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 30,9 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,03%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; 80% tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Ayun Pa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển thương mại-dịch vụ; nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị tiến bộ phát triển, thông minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển kinh tế song song với chăm lo đời sống người dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công phường hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.