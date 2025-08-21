Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trần Quốc Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự có mặt của 160 đại biểu đại diện cho 1.307 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

gen-h-z6929083182432-61d92af79de26b61f9a5d01f16d3b03d.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường qua các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các xã lân cận.

Phường Ayun Pa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường: Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ với diện tích tự nhiên 17,61 km2, dân số 26.820 người.

gen-h-z6929083169471-645cfa5b5b321b6479a8d5ea13669fdb.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 4 phường nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng. Thu ngân sách tăng 3,14 lần so với năm 2020. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư với nhiều tuyến đường, trường học, trạm y tế, hệ thống chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng… được xây mới, chỉnh trang.

Các phong trào lao động sản xuất phát triển mạnh, đời sống người dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 65,16 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 ước giảm còn 0,07%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp được 103 đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

gen-h-z6929083182240-94bb646cf41698f0a9b027a1497e7e5b.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 11,9%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 30,9 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,03%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; 80% tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Ayun Pa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển thương mại-dịch vụ; nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị tiến bộ phát triển, thông minh.

gen-h-z6929119738087-bf9b46804a82cc9e195de720052ef15b.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển kinh tế song song với chăm lo đời sống người dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công phường hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

null