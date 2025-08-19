Danh mục
Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

HỮU BÁ
(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Xã An Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã An Quang và An Hòa (cũ).

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 1.637 tỷ đồng, bằng 110% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, chính quyền cấp xã sau sáp nhập vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã An Hòa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,3%. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm với các định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ sạch; trồng cây dâu tằm, cây có múi, cây trồng cạn, cây lâu năm; phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đảng bộ xã xác định triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá gồm: huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ theo Quy hoạch xã An Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh theo định hướng phát triển của xã; phát triển du lịch gắn liền với lợi thế tự nhiên, lịch sử, văn hóa của địa phương, xem đây là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

20250819-112300.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hòa ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hữu Bá

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 2 xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Đảng bộ xã An Hòa nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, sát với tình hình thực tiễn.

Công tác phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; gắn liền với dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, chỉ chấp nhận kết quả, không chấp nhận lý do vì lợi ích chung để quyết liệt triển các các chỉ tiêu trong nghị quyết. Giữ gìn và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thành công định hướng phát triển của nhiệm kỳ mới.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí (khuyết 3 đồng chí), Ban Thường vụ Đảng ủy xã 9 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Châu Văn Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Hòa.

