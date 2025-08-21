(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thủy - Phó vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

﻿Ảnh: Phương Liên

Xã Ya Ma được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đăk Tơ Pang, Kông Yang và Ya Ma (cũ); với diện tích tự nhiên 176,88 km2, dân số 8.564 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,12%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 9,45%; tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt 651,045 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,37 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 8,92 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó phấn đấu tốc độ giá trị sản phẩm đến năm 2030 đạt 8,9%; thu ngân sách nhà nước đến năm 2030 đạt 3.700 triệu đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; giảm nghèo đa chiều từ 6,51%/năm trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99%.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phương Liên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ya Ma khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và đời sống người dân; tập trung nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ya Ma khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Phương Liên

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ xã Ya Ma nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí, đồng chí Đinh Thị Biu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.