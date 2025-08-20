Xây dựng Ayun Pa văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

(GLO)- Ngày 20-8, Ðảng bộ phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng về một đô thị Ayun Pa văn minh, hiện đại, giàu đẹp, xứng tầm khu vực.

Đồng chí Trần Quốc Khánh. Ảnh: NVCC

Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ayun Pa, về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

▪ Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng phường Ayun Pa (thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường Đoàn Kết, Sông Bờ, Cheo Reo, Hòa Bình) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí có thể khái quát những thành tựu nổi bật nhất?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là giai đoạn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động. Nhưng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, phường Ayun Pa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế của phường duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Thu ngân sách tăng 3,14 lần so với năm 2020.

Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư với nhiều tuyến đường, trường học, trạm y tế, hệ thống chiếu sáng, thoát nước được nâng cấp; các khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, chỉnh trang.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển mạnh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 65,16 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,07%.

Chất lượng giáo dục, y tế được giữ vững; tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt 99,98%; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển sôi nổi; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tạo chuyển biến tích cực về môi trường và nếp sống.

Công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên. Hằng năm, trên 95% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển 103 đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Công tác giáo dục chính trị, đạo đức được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

MTTQ và các đoàn thể phát huy tốt vai trò, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Chung tay xây dựng phường văn minh, giàu đẹp” nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 919 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 36 nhà Đại đoàn kết, 21 nhà vệ sinh, sửa chữa 2 nhà ở.

Những kết quả trên không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, mà còn củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phường Ayun Pa trong giai đoạn tới.

Một góc phường Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Viễn Khánh

▪ Trên nền tảng đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất đề ra những mục tiêu, định hướng trọng tâm nào trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, thưa đồng chí?

- Chúng tôi kiên định với mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng, ý chí và sức mạnh đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh.

Đặc biệt, mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là cao nhất, then chốt. Mọi định hướng phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, đổi mới quản lý hay củng cố quốc phòng - an ninh đều quy tụ điểm chung là: Để người dân được sống đầy đủ hơn về vật chất, phong phú hơn về tinh thần, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong đó, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng phường Ayun Pa phát triển nhanh và bền vững là một trong những mục tiêu, định hướng lớn, xuyên suốt. Đây không chỉ là khát vọng của Đảng bộ và nhân dân phường Ayun Pa, mà còn là trách nhiệm chính trị của địa phương đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội mừng năm mới ở Ayun Pa. Ảnh: Viễn Khánh

▪ Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đâu là những khâu đột phá mà Đảng bộ phường xác định trong nhiệm kỳ mới?

- Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược.

Đó là tập trung công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động và công tác tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, lấy người dân làm trung tâm.

Cụ thể, chú trọng công tác quy hoạch, tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư. Đội ngũ cán bộ được quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo bài bản, bố trí, sử dụng đúng vị trí, trình độ năng lực và đánh giá cán bộ đúng thực chất sẽ là nhân tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới phương thức hoạt động và công tác tuyên truyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, cùng quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tôi tin rằng những mục tiêu đề ra, những khâu đột phá chiến lược này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa phường Ayun Pa ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!