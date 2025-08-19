Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và đại diện Thường trực Đảng ủy các xã lân cận.

kr-4.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Krong đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 435 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,05%/năm. Thu nhập bình quân đạt trên 35,4 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt kết quả tích cực. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,54%. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm, đặc biệt là các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư được triển khai tại các làng: Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro và Klếch.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Krong phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ mới như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm 5,79%...

Hằng năm, Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 3% so với tổng số đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị Đảng bộ xã Krong cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 4 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Tố Hải cho rằng, trên địa bàn có quần thể các di tích lịch sử cách mạng, vì thế, địa phương cần phải vừa bảo tồn, gìn giữ, vừa xem đây là lợi thế để phát triển du lịch. Đồng thời, tập trung phát triển nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, qua đó nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Đi đôi với công tác bảo vệ và phát triển rừng, địa phương cũng cần khai thác giá trị dưới tán rừng; mở rộng diện tích giao khoán bảo vệ rừng cho người dân.

kr-3.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krong, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Đối với việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị địa phương sớm nghiên cứu rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí công việc nhằm phát huy hiệu quả công việc chuyên môn, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ đặt ra; các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phải đi liền với các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Krong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Đạo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương giàu tiềm năng, giữ vị trí trung tâm kết nối trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh.

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để Ðảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, cùng thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm xây dựng Phù Mỹ phát triển xứng tầm xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Sáng 16-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.932 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

null