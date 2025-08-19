Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và đại diện Thường trực Đảng ủy các xã lân cận.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Krong đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 435 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,05%/năm. Thu nhập bình quân đạt trên 35,4 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt kết quả tích cực. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,54%. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm, đặc biệt là các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư được triển khai tại các làng: Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro và Klếch.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Krong phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ mới như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm 5,79%...

Hằng năm, Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 3% so với tổng số đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị Đảng bộ xã Krong cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 4 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Tố Hải cho rằng, trên địa bàn có quần thể các di tích lịch sử cách mạng, vì thế, địa phương cần phải vừa bảo tồn, gìn giữ, vừa xem đây là lợi thế để phát triển du lịch. Đồng thời, tập trung phát triển nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, qua đó nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Đi đôi với công tác bảo vệ và phát triển rừng, địa phương cũng cần khai thác giá trị dưới tán rừng; mở rộng diện tích giao khoán bảo vệ rừng cho người dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krong, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Đối với việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị địa phương sớm nghiên cứu rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí công việc nhằm phát huy hiệu quả công việc chuyên môn, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ đặt ra; các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phải đi liền với các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Krong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Đạo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.