Biển Hồ đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Biển Hồ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương hợp thành từ 4 xã giàu truyền thống, nhiều tiềm năng.

Xã Biển Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya, Hà Bầu và Biển Hồ (cũ). Toàn xã có diện tích tự nhiên 170,44 km², dân số gần 41.000 người, phân bố tại 40 thôn, làng.

Dấu ấn một nhiệm kỳ vượt khó

Trong giai đoạn 2020 - 2025, dù chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành quả quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ và người dân làng Sao Đúp. Ảnh: Đức Thụy

Xã Biển Hồ (cũ) thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu chủ yếu; duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm; ngân sách thu đạt 108% dự toán; hộ nghèo giảm còn 0,14%. Các chỉ tiêu y tế, giáo dục được hoàn thành toàn diện, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Xã Nghĩa Hưng thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu; cơ cấu nông nghiệp chiếm 70%, thương mại - dịch vụ 30%; thu nhập bình quân 54 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 0,88%.

Xã Hà Bầu hoàn thành 14/16 chỉ tiêu; duy trì tốc độ tăng trưởng 7,1%/năm; thu nhập bình quân 52 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 1,3%.

Xã Chư Đang Ya hoàn thành 14/16 chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 90%; thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 14,52% (vượt Nghị quyết).

Không chỉ KT-XH phát triển, công tác quốc phòng - an ninh ở Biển Hồ được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả. Các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng ngày càng lan tỏa.

Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để xã Biển Hồ sau sáp nhập vững bước đi lên, phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù.

Củng cố tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo

Đảng bộ xã Biển Hồ xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo.

Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được quán triệt đến từng chi bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chú trọng chất lượng, tính chiến đấu và tính giáo dục.

Toàn xã hiện có 59 tổ chức đảng với 1.189 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, đồng thời kiên quyết sàng lọc những trường hợp không đủ tư cách. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, riêng xã Biển Hồ (cũ) kết nạp 49 đảng viên mới; các đảng bộ còn lại cũng đạt chỉ tiêu kết nạp và giữ vững tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai theo hướng “động” và “mở”, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm tính kỷ cương. HĐND xã phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước; UBND xã điều hành quyết liệt, hiệu quả; phong cách làm việc gần dân, trọng dân ngày càng rõ nét.

Nhờ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố vững chắc, tạo tiền đề chính trị - xã hội cho sự phát triển.

Hàng thông trăm tuổi ở Biển Hồ. Ảnh. Phạm Quý

Phát triển toàn diện, bền vững

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Biển Hồ xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; huy động tối đa nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng xã Biển Hồ ngày càng giàu mạnh, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo đó, xã tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá.

4 nhiệm vụ trọng tâm được coi là trụ cột quan trọng. Đó là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân để kịp thời giải quyết công việc nhanh gọn,

đáp ứng sự hài lòng của người dân. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững, dựa trên lợi thế của xã (đất đỏ bazan), hình thành các vùng chuyên canh lớn (cà phê, hồ tiêu, rau quả sạch…); phát huy các nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, tạc tượng, đan đát, ẩm thực...), tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai quy hoạch dự án tổng thể quy hoạch Biển Hồ - Chư Đang Ya, dựa trên lợi thế di tích thắng cảnh, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa lịch sử, cách mạng; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã. Tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học công nghệ.

Cùng với việc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai 4 khâu đột phá.

Cụ thể: Đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền xã kỷ cương, tinh, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế của xã gắn với đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, an toàn, bền vững, tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn (VietGAP, GlobalGAP, UTZ…). Đẩy mạnh quy hoạch xây dựng, quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng KT-XH, thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng…; quy hoạch các điểm tuyến du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Hướng đi cụ thể trên từng lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ mới, xã Biển Hồ xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển toàn diện.

Trên lĩnh vực kinh tế, xã tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường. Trọng tâm là giữ vững và mở rộng diện tích cây trồng chủ lực, như: Cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả; nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa nông dân, HTX và DN để hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng trồng được chú trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Đồng thời, xã quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản sạch, thân thiện môi trường. Việc triển khai Chương trình OCOP gắn với mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu được xác định là động lực thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Biểu diễn cồng chiêng tại chân núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Đức Thụy

Về văn hóa - xã hội, xã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc truyền thống, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa gắn với tiềm năng tự nhiên và lịch sử địa phương.

Bên cạnh đó, đầu tư giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của nhân dân và sự hỗ trợ của tỉnh, xã Biển Hồ sẽ từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất năng động, tràn đầy triển vọng của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.