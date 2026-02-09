Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh đạo Cục Công tác Biên giới Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai

NGUYỄN CHƠN
THANH BÌNH
(GLO)- Chiều 8-2, đoàn đại biểu do Trung tướng Keo Neang - Phó Cục trưởng Cục Công tác biên giới thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Đặng Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh.

gen-h-bo-doi-bien-phong-gia-lai-2.jpg
Đoàn đại biểu Cục Công tác biên giới Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình

Thay mặt đoàn, Trung tướng Keo Neang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa Quân đội Hoàng gia Campuchia và BĐBP tỉnh Gia Lai. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai lực lượng trong công tác trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Những hiệu quả mang lại từ công tác phối hợp đã góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Trung tướng Keo Neang chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai có nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước mãi bền vững.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà Cục Công tác biên giới dành cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn 2 bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh phòng - chống tội phạm, quản lý an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

