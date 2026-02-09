Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai chăm lo Tết cho nhân dân 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các chi nhánh BIDV tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà cho nhân dân làng Ch’rơng 1 và làng Đak Dwe (xã Hra) theo chương trình kết nghĩa đã ký kết.

Theo đó, tại làng Ch’rơng 1, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 10 đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào nhà sinh hoạt cộng đồng, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

BIDV Chi nhánh Gia Lai tặng 10 đèn năng lượng mặt trời cho làng Ch’rơng 1. Ảnh: ĐVCC

Công trình hoàn thành đúng dịp Tết góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Trong khi đó, tại làng Đak Dwe, BIDV Chi nhánh Bình Định đã trao tặng làng 29 triệu đồng nhằm hỗ trợ thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng và để làng tổ chức vui Xuân, đón Tết, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Cùng dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo còn tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tập thể 2 làng Ch’rơng 1 và Đak Dwe mỗi làng 5 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở cũng đã trao hỗ trợ Tết cho xã Hra với tổng kinh phí 10 triệu đồng; 10 thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, mỗi thôn được hỗ trợ 5 triệu đồng, để tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, 2 trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Hra được hỗ trợ chi phí sinh hoạt đến hết năm 2026, với mức 1 triệu đồng/trẻ/tháng. Các hộ gia đình chính sách tại địa phương cũng được nhận quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh và UBND xã Hra.

UBND xã Hra tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động được triển khai mang ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa các cam kết kết nghĩa đã ký; qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.