Ấm áp “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại Công ty cổ phần May Phù Cát

(GLO)- Tối 7-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần May Phù Cát tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công ty cổ phần May Phù Cát, Công đoàn xã Phù Cát cùng 700 đoàn viên, người lao động của Công ty.

Chương trình văn nghệ tại "Bữa cơm tất niên Công đoàn" do đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát biểu diễn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, chúc Tết và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động trong lao động, sản xuất thời gian qua; đồng thời động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao 42 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 700.000 đồng), thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời, thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hoàng

“Bữa cơm tất niên công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 có trị giá 200.000 đồng/suất, được tổ chức từ nguồn kinh phí hỗ trợ bữa ăn ca của doanh nghiệp, nguồn tài chính Công đoàn của Công đoàn cơ sở và sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, bữa cơm tất niên không chỉ góp phần tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động sau 1 năm lao động, sản xuất; qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để bước vào năm mới với quyết tâm và khí thế mới.

"Bữa cơm tất niên Công đoàn" có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát. Ảnh: Minh Hoàng

Chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần để mọi đoàn viên đều được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy.