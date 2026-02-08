Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ấm áp “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại Công ty cổ phần May Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 7-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần May Phù Cát tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công ty cổ phần May Phù Cát, Công đoàn xã Phù Cát cùng 700 đoàn viên, người lao động của Công ty.

2.jpg
Chương trình văn nghệ tại "Bữa cơm tất niên Công đoàn" do đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát biểu diễn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, chúc Tết và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động trong lao động, sản xuất thời gian qua; đồng thời động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao 42 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 700.000 đồng), thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời, thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

4.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hoàng

“Bữa cơm tất niên công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 có trị giá 200.000 đồng/suất, được tổ chức từ nguồn kinh phí hỗ trợ bữa ăn ca của doanh nghiệp, nguồn tài chính Công đoàn của Công đoàn cơ sở và sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, bữa cơm tất niên không chỉ góp phần tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động sau 1 năm lao động, sản xuất; qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để bước vào năm mới với quyết tâm và khí thế mới.

img-3901.jpg
"Bữa cơm tất niên Công đoàn" có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát. Ảnh: Minh Hoàng

Chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần để mọi đoàn viên đều được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Thời sự - Bình luận

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

Đời sống

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

Xã hội

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

null