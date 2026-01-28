Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

(GLO)- Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Đến nay, tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, công tác lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Khu vực phía Đông Gia Lai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch đối với toàn bộ 9/9 dự án, phương án.

Khu vực Tây Gia Lai có 3/7 dự án đã được phê duyệt, gồm: Ia Tul, Ia Hiao và Ia Ly; hiện còn 4 xã là Ia Rsai, Ia Uar, Đak Song và Ia Dreh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án đã phê duyệt phương án bồi thường tại khu vực xây dựng khu tái định cư mới, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Những ngôi nhà mới được xây dựng ở khu tái định cư An Quang Đông (xã Đề Gi) dần hoàn thành. Ảnh: Trọng Lợi

Một số địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường như các xã: Ia Hiao, Ia Dreh; những địa phương khác đang tiếp tục thực hiện theo từng đợt.

Đến nay đã có 7 địa phương tại 2 khu vực phía Đông và Tây Gia Lai bàn giao một phần hoặc toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, 2 xã Ia Dreh và Ia Hiao đã bàn giao 100% diện tích khu tái định cư; các dự án tại xã An Hòa, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Ia Tul và Đak Song đang được bàn giao theo tiến độ thực tế.

Nhiều dự án hiện đã triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật như: dự án tái định cư thôn Trà Cong (xã An Hòa), dự án di dời khẩn cấp khu vực Núi Gành (xã Đề Gi), dự án tái định cư xã Phù Mỹ Đông và dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

Công tác bàn giao đất ở và xây dựng nhà cho hộ dân cũng đang được thực hiện, một số hộ đã được bàn giao nhà và ổn định nơi ở mới.

Đến nay, các ban quản lý dự án đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn do một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Việc bàn giao mặt bằng tại một số dự án ở khu vực phía Tây còn chậm. Hiện trạng sử dụng đất tại một số nơi chưa thống nhất với hồ sơ địa chính, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, cùng các ban quản lý dự án và địa phương tăng cường kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc; khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng.