Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-  Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Đến nay, tiến độ triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, công tác lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Khu vực phía Đông Gia Lai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch đối với toàn bộ 9/9 dự án, phương án.

Khu vực Tây Gia Lai có 3/7 dự án đã được phê duyệt, gồm: Ia Tul, Ia Hiao và Ia Ly; hiện còn 4 xã là Ia Rsai, Ia Uar, Đak Song và Ia Dreh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án đã phê duyệt phương án bồi thường tại khu vực xây dựng khu tái định cư mới, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

gia-lai-day-nhanh-tien-do-16-du-an-bo-tri-on-dinh-dan-cu-vung-thien-tai-5014.jpg
Những ngôi nhà mới được xây dựng ở khu tái định cư An Quang Đông (xã Đề Gi) dần hoàn thành. Ảnh: Trọng Lợi

Một số địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường như các xã: Ia Hiao, Ia Dreh; những địa phương khác đang tiếp tục thực hiện theo từng đợt.

Đến nay đã có 7 địa phương tại 2 khu vực phía Đông và Tây Gia Lai bàn giao một phần hoặc toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, 2 xã Ia Dreh và Ia Hiao đã bàn giao 100% diện tích khu tái định cư; các dự án tại xã An Hòa, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Ia Tul và Đak Song đang được bàn giao theo tiến độ thực tế.

Nhiều dự án hiện đã triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật như: dự án tái định cư thôn Trà Cong (xã An Hòa), dự án di dời khẩn cấp khu vực Núi Gành (xã Đề Gi), dự án tái định cư xã Phù Mỹ Đông và dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

Công tác bàn giao đất ở và xây dựng nhà cho hộ dân cũng đang được thực hiện, một số hộ đã được bàn giao nhà và ổn định nơi ở mới.

Đến nay, các ban quản lý dự án đã giải ngân hơn 60 tỷ đồng để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn do một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Việc bàn giao mặt bằng tại một số dự án ở khu vực phía Tây còn chậm. Hiện trạng sử dụng đất tại một số nơi chưa thống nhất với hồ sơ địa chính, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, cùng các ban quản lý dự án và địa phương tăng cường kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc; khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

Xã hội

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

Đời sống

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Các đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân tình nguyện, tặng quà Tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu tỉnh Gia Lai dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, không khí xuân tình nguyện lan tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những vùng còn nhiều gian khó.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Xã hội

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

null