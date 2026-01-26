Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động năm 2025

(GLO)- Chiều 25-1, tại phường Quy Nhơn, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết hoạt động các câu lạc bộ (CLB), đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao sôi nổi, gắn kết.

Biểu dương 15 câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tổ chức hoạt động, đóng góp tích cực cho phong trào chung. Ảnh: H.V

Hiện nay, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai có 30 CLB (khiêu vũ, dưỡng sinh, dân vũ, võ thuật, văn hóa giải trí...) đang sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều lứa tuổi, đối tượng.

Ông Nguyễn Thành Thư - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cho biết: Thời gian qua, các CLB đã duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả và có chiều sâu. Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, các CLB còn trở thành mái nhà chung, nơi giao lưu, gặp gỡ, sẻ chia và động viên nhau trong cuộc sống; qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh trên địa bàn.

Biểu dương 19 hội viên CLB Khiêu vũ dưỡng sinh Quảng trường Quy Nhơn đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và tham gia hoạt động. Ảnh: H.V

Dịp này, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã biểu dương 15 CLB và 119 hội viên tiêu biểu thuộc các CLB có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng phong trào.