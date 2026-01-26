Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động năm 2025

Hiện nay, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai có 30 CLB (khiêu vũ, dưỡng sinh, dân vũ, võ thuật, văn hóa giải trí...) đang sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều lứa tuổi, đối tượng.
Ông Nguyễn Thành Thư - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cho biết: Thời gian qua, các CLB đã duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả và có chiều sâu. Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, các CLB còn trở thành mái nhà chung, nơi giao lưu, gặp gỡ, sẻ chia và động viên nhau trong cuộc sống; qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh trên địa bàn.
Dịp này, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã biểu dương 15 CLB và 119 hội viên tiêu biểu thuộc các CLB có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng phong trào.