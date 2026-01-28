Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Hơn 1.477 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian giáp hạt đầu năm 2026, hoàn thành trước ngày 13-2 (tức trước 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Theo đó, tỉnh được phân bổ tổng cộng hơn 1.477 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Cụ thể, hơn 719,1 tấn gạo được sử dụng để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và hơn 758 tấn gạo hỗ trợ trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026.

nhan-goa.jpg
Đợt này, tỉnh Gia Lai được phân bổ tổng cộng hơn 1.477 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương. Ảnh: Lê Nam

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XI và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, phân bổ số gạo đến người dân, bảo đảm hoàn thành trước ngày 13-2.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phân bổ số gạo được cấp kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng đã được phê duyệt hỗ trợ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian giáp hạt đầu năm 2026.

Ngay sau khi tiếp nhận gạo từ Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XI, các địa phương phải hoàn thành việc cấp phát và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trong thời hạn 5 ngày kể cả ngày nghỉ, để tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định.

Việc phân bổ và cấp phát gạo dự trữ quốc gia lần này nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân đón Tết cổ truyền và ổn định đời sống trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

Xã hội

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

Đời sống

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Các đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân tình nguyện, tặng quà Tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu tỉnh Gia Lai dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, không khí xuân tình nguyện lan tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những vùng còn nhiều gian khó.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Xã hội

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

Đời sống

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

null