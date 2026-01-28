Gia Lai: Hơn 1.477 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian giáp hạt đầu năm 2026, hoàn thành trước ngày 13-2 (tức trước 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Theo đó, tỉnh được phân bổ tổng cộng hơn 1.477 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Cụ thể, hơn 719,1 tấn gạo được sử dụng để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và hơn 758 tấn gạo hỗ trợ trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026.

Đợt này, tỉnh Gia Lai được phân bổ tổng cộng hơn 1.477 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương. Ảnh: Lê Nam

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XI và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, phân bổ số gạo đến người dân, bảo đảm hoàn thành trước ngày 13-2.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phân bổ số gạo được cấp kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng đã được phê duyệt hỗ trợ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian giáp hạt đầu năm 2026.

Ngay sau khi tiếp nhận gạo từ Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XI, các địa phương phải hoàn thành việc cấp phát và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trong thời hạn 5 ngày kể cả ngày nghỉ, để tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định.

Việc phân bổ và cấp phát gạo dự trữ quốc gia lần này nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân đón Tết cổ truyền và ổn định đời sống trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026.