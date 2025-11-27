Gia Lai xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc xuất cấp 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại một số xã, phường bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp phát được thực hiện từ ngày 23-11 đến ngày 20-12 tại trung tâm các xã, phường được phân bổ.

Theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 24-11, tổng nhu cầu gạo hỗ trợ của 20 xã, phường là hơn 1.328 tấn nhưng đợt cấp phát lần này thực hiện theo Quyết định số 3929/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với tổng khối lượng 1.000 tấn. Lượng gạo này được phân bổ cho 5.551 hộ với 22.222 nhân khẩu, gồm các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Phù Cát, Ngô Mây, Cát Tiến, Vân Canh, Canh Vinh, Ia Sao, Ia Dreh và Phú Túc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan để tổ chức tiếp nhận, phân phối gạo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận gạo từ phương tiện vận chuyển của Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI và cấp phát kịp thời, đầy đủ đến từng hộ dân theo danh sách được phê duyệt.

Người dân làng Buôn Nu, xã Uar nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Lê Nam

Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI chịu trách nhiệm vận chuyển và bàn giao gạo tại trung tâm các xã, phường, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng theo quy định. UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và cấp phát trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ nhân dân, UBND tỉnh có Quyết định 2673/QĐ-UBND ngày 20-11 phân bổ gạo dự trữ quốc gia 2.000 tấn gạo, phân bổ cho 36 xã, phường.