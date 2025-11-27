Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc xuất cấp 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại một số xã, phường bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp phát được thực hiện từ ngày 23-11 đến ngày 20-12 tại trung tâm các xã, phường được phân bổ.

Theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 24-11, tổng nhu cầu gạo hỗ trợ của 20 xã, phường là hơn 1.328 tấn nhưng đợt cấp phát lần này thực hiện theo Quyết định số 3929/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với tổng khối lượng 1.000 tấn. Lượng gạo này được phân bổ cho 5.551 hộ với 22.222 nhân khẩu, gồm các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Phù Cát, Ngô Mây, Cát Tiến, Vân Canh, Canh Vinh, Ia Sao, Ia Dreh và Phú Túc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan để tổ chức tiếp nhận, phân phối gạo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận gạo từ phương tiện vận chuyển của Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI và cấp phát kịp thời, đầy đủ đến từng hộ dân theo danh sách được phê duyệt.

nhan-goa.jpg
Người dân làng Buôn Nu, xã Uar nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Lê Nam

Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI chịu trách nhiệm vận chuyển và bàn giao gạo tại trung tâm các xã, phường, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng theo quy định. UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và cấp phát trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ nhân dân, UBND tỉnh có Quyết định 2673/QĐ-UBND ngày 20-11 phân bổ gạo dự trữ quốc gia 2.000 tấn gạo, phân bổ cho 36 xã, phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

Thời sự

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null