Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại lũ lụt

(GLO)- Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Trong đó: tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Đắk Lắk 500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quà hỗ trợ người dân thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: N.H

UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.