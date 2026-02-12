Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia

(GLO)- Chiều 12-2, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do Ngài Toch Vong - Ủy viên Hội đồng tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam năm 2026.

Tại buổi tiếp, Ngài Toch Vong - Ủy viên Hội đồng tỉnh Preah Vihear - gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, chúc tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời, khẳng định chính quyền và nhân dân tỉnh Preah Vihear luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phi Long

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Preah Vihear ngày càng được củng cố, phát triển.

Thời gian qua, 2 bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ước đạt khoảng 220 triệu USD, tăng 8,4% so với năm 2024. Hiện các doanh nghiệp Gia Lai có 19 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 913 triệu USD.

Giai đoạn 2026-2030, hai tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Ảnh: Phi Long

Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 bên cũng trao đổi về phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung thúc đẩy xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 tỉnh mở rộng đầu tư; phối hợp phát huy hiệu quả vai trò của Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, khai khoáng, logistics và đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo 2 tỉnh bày tỏ kỳ vọng 2 địa phương sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.