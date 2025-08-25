Gia Lai thu hút 6 dự án mới với tổng vốn đầu tư 7.257 tỷ đồng

(GLO)- Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 15 đến 21-8), toàn tỉnh đã thu hút 6 dự án đầu tư mới, bao gồm 2 dự án FDI và 4 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư 7.257 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, xúc tiến đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Đáng chú ý, nhiều dự án mới có vốn đầu tư khá lớn. Tiêu biểu như dự án Nhà máy điện gió Vân Canh của Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia (Singapore) đầu tư tại xã Canh Liên, với tổng vốn đăng ký hơn 5.700 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan và chế biến sâu nông sản công nghệ cao của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tam Ba đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Pleiku với tổng vốn đăng ký 700 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy sản xuất phụ tùng và phụ trợ xe ô tô của Công ty SCM Co.,Ltd (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh) với tổng vốn đăng ký 302 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 120 dự án đầu tư trong nước và 12 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 72.882 tỷ đồng.