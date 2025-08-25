Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai thu hút 6 dự án mới với tổng vốn đầu tư 7.257 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 15 đến 21-8), toàn tỉnh đã thu hút 6 dự án đầu tư mới, bao gồm 2 dự án FDI và 4 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư 7.257 tỷ đồng.

a1-cac-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-den-khao-sat-xuc-tien-dau-tu-cac-du-an-tai-khu-cong-nghiep-becamex-vsip-binh-dinh.jpg
Các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, xúc tiến đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Đáng chú ý, nhiều dự án mới có vốn đầu tư khá lớn. Tiêu biểu như dự án Nhà máy điện gió Vân Canh của Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia (Singapore) đầu tư tại xã Canh Liên, với tổng vốn đăng ký hơn 5.700 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan và chế biến sâu nông sản công nghệ cao của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tam Ba đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Pleiku với tổng vốn đăng ký 700 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy sản xuất phụ tùng và phụ trợ xe ô tô của Công ty SCM Co.,Ltd (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh) với tổng vốn đăng ký 302 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 120 dự án đầu tư trong nước và 12 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 72.882 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

null